James Rodriguez revela desejo de voltar ao futebol espanhol: 'Por que não?'

O meia James Rodríguez, do São Paulo, foi um dos destaques da Colômbia na vitória da seleção sul-americana por 1 a 0 contra a Espanha, nesta sexta-feira, no Estádio Olímpico de Londres. Após a partida, o jogador concedeu entrevista à ESPN e revelou a vontade de vestir a camisa de um clube espanhol.

"Esperamos que, no futuro, eu possa voltar à LALIGA (Campeonato Espanhol), que é uma liga que sempre quis jogar e joguei. Por que não jogar novamente?", afirmou Rodríguez, que atuou pelo Real Madrid entre 2014 e 2020, com um empréstimo ao Bayern de Munique no meio do período.

James Rodríguez chegou ao São Paulo em julho de 2023, mas ainda não se firmou na equipe. Em fevereiro de 2024, inclusive, o jogador pediu para deixar o clube e solicitou a rescisão de contrato. Pouco tempo depois, Rodríguez voltou atrás e foi reintegrado ao elenco.

Sob o comando de Thiago Carpini, o meia é reserva do time e pouco tem atuado. Ele costuma entrar na reta final da segunda etapa dos jogos, e essa situação também não agrada o técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo.

"Digamos que ele tem jogado pouco. Atuou 11 minutos e em 11 minutos o São Paulo chegou com mais perigo do que nos 80 minutos anteriores, graças ao James", afirmou Lorenzo. "Você sabe o que ele pode entregar e não me surpreende. Espero que ele jogue mais, que tenha ritmo no São Paulo, para vir à seleção e poder render os 90 minutos", disse o treinador.

A segunda partida da Colômbia nesta Data Fifa será contra a Romênia na terça-feira. Pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, James foi titular e capitão nas quatro últimas partidas de sua seleção, em outubro e novembro de 2023.