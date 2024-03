Bastianini conquista, na Etapa de Portugal de MotoGP, sua 1ª pole desde 2022

Enea Bastianini, da Ducati, voltou a conquistar uma pole position ao marcar 1min37s706 na sua quinta volta na qualificação para a Etapa de Portugal de MotoGP. Maverick Viñales passou a maior parte da sessão em oitavo lugar, mas na última volta rápida ficou 0,082s atrás de Bastianini. Jorge Martin completa a primeira fila. Marc Márquez sofreu uma queda no início da Q2.

No Q1, 12 pilotos tinham uma chance de conquistar um lugar no Q2. Alex Márquez e Pedro Acosta foram os dois melhores, depois de terem melhorado constantemente ao longo da Q1. Logo no início do Q2, Marquez sofreu uma queda e depois Brad Binder também caiu.

Nos momentos finais da sessão, houve uma sucessão de tempos rápidos. Bastianini marcou 1min37s706, e Viñales deixou tudo para a última volta. Em quarto larga o atual campeão, Francesco Bagnaia, que perdeu o posto na primeira fila após a última volta de Viñales. Jack Miller saltou para a quinta posição, e Marco Bezzecchi completa a segunda fila. O desempenho de Viñales causou surpresa, já que ele se recuperou de problemas gástricos.

A Etapa de Portugal é a segunda da temporada da MotoGP. Depois da abertura no Qatar, o italiano Francesco Bagnaia lidera com 31 pontos, seguido por Brad Binder, com 29, e Jorge Jorge Martín, com 28. Entre as equipes, a Ducati Lenovo soma 46 pontos. A Gresini Racing, com 31, é a segunda, e a Red Bull KTM Factory Racing é a terceira com 29.