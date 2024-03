Viñales aproveita erro do campeão Bagnaia e vence corrida Sprint da MotoGp em Portugal

O espanhol Maverick Viñales aproveitou um erro do atual campeão mundial, Francesco Bagnaia, e venceu a corrida Sprint da Etapa de Portugal da MotoGP neste sábado em Portimão. Na segunda colocação, chegou Marc Márquez, e Jorge Martín foi o terceiro.

Bagnaia liderava a prova na 9ª das 12 voltas quando saiu da pista e caiu para quarto lugar. Viñales assumiu a ponta com pequena vantagem sobre Martin, que tentou perseguiu o líder. Na última volta, Marc Márquez ultrapassou Martin e terminou em segundo lugar.

Com problemas gástricos, Viñales completou a prova com 1,039 segundo de vantagem sobre Márquez. Foi a primeira vitória do piloto da Aprilia desde a Etapa do Qatar em 2021, quando defendia a Yamaha.

Bagnaia ficou em quarto lugar após seu erro, mas ainda mantém uma pequena vantagem de dois pontos no campeonato. Enea Bastianini era o pole, mas caiu para quarto na largada, enquanto Martin caiu de terceiro no grid para sexto.

Classificação:

1. Maverick Viñales / Aprilia Racing

2. Marc Marquez / Gresini Ducati +1s039

3. Jorge Martin / Pramac Ducati +1s122

4. Francesco Bagnaia / Ducati Lenovo +4s155

5. Jack Miller / Red Bull KTM +4s329

6. Enea Bastianini / Ducati Lenovo +4s384

7. Pedro Acosta / Red Bull GASGAS Tech3 +5s088

8. Aleix Espargaro / Aprilia Racing +6s161

9. Fabio Quartararo / Monster Yamaha +7s501

10. Raul Fernandez / Trackhouse Aprilia +8s484

11. Marco Bezzecchi / VR46 Ducati +9s529

12. Miguel Oliveira / Trackhouse Aprilia +10s59

13. Alex Marquez / Gresini Ducati +11s458

14. Joan Mir / Repsol Honda +14s035

15. Augusto Fernandez / Red Bull GASGAS Tech3 +14s853

16. Franco Morbidelli / Pramac Ducati +16s049

17. Takaaki Nakagami / LCR Honda +16s398

28. Luca Marini / Repsol Honda +24s907