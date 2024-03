Brasileiro perde disputa de bronze no Grand Slam de judô em Tbilisi

O Brasil terminou o segundo dia de competições do Grand Slam de judô de Tbilisi, na Geórgia, sem medalha. Gabriel Falcão, da categoria até 81 kg, chegou a disputar a medalha de bronze, mas foi derrotado por Nugzar Tatalashvili, que compete pelos Emirados Árabes Unidos, neste sábado.

O judoca brasileiro sofreu uma punição logo no início do combate. Na sequência, o rival conseguiu uma pontuação e só precisou administrar a vantagem para vencer a luta e garantir um local no pódio. Falcão tem 20 anos e foi campeão dos Jogos pan-americanos de Santiago 2023. Ele subiu da categoria leve (até 73 kg) para a meio-médio (até 81 kg).

A medalhista olímpica Ketleyn Quadros, bronze em Pequim 2008, também competiu neste sábado. Na categoria até 63 kg, a brasileira foi eliminada pela holandesa Joanne van Lieshout na repescagem.

Na categoria até 70 kg, Nauana Silva e Ellen Froner caíram na primeira luta na primeira rodada. Luana Carvalho, que folgou na rodada inicial, foi eliminada pela croata Barbara Matic, bicampeã da categoria. Entre os homens, Michael Marcelino parou nas oitavas de final, e Vinícius Ardina caiu na estreia. Pedro Medeiros foi eliminado na segunda luta.

Neste domingo, acontecem as disputas das categorias mais pesadas. Na sexta-feira, primeiro dia de competição em Tbilisi, o Brasil conquistou duas medalhas de bronze, com Rafaela Silva (até 57g) e Willian Lima (até 66 kg).