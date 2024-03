Corinthians marca amistoso com o Londrina com foco na estreia da Copa Sul-Americana

O Corinthians anunciou, neste sábado, a realização de um amistoso visando preparar a equipe para a estreia na Copa Sul-Americana. O adversário vai ser o Londrina e a partida está marcada para a próxima quarta-feira.

O local do confronto também já foi definido. As duas equipes vão se enfrentar no estádio Municipal Arnaldo Busato, em Cascavel. O treinador António Oliveira pretende fazer ajustes e testar variações táticas visando o torneio internacional.

Este movimento vem logo após uma saída precoce no Campeonato Paulista, já que Corinthians não conseguiu passar da fase de grupos do Estadual. Em estado de alerta, o treinador corre contra o tempo para tornar o time competitivo.

Na última sexta, Santos e Corinthians fariam um jogo-treino, na Vila Belmiro, porém, a atividade foi cancelada. A delegação corintiana ficou presa na via Anchieta por conta de um grave acidente que bloqueou a passagem na rodovia e inviabilizou a descida da serra.

O próximo compromisso oficial do Corinthians está programado somente para o dia 2 de abril, quando enfrentará o Racing, do Uruguai, em Montevidéu, pelo grupo F da Copa sul-americana. Argentinos Juniors e Nacional, do Paraguai, completam a chave.