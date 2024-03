Lewis Hamilton fala sobre a sensação de ficar fora do Q3: 'Estou um pouco acostumado agora'

Heptacampeão mundial, Lewis Hamilton não conseguiu avançar ao Q3 do GP da Austrália neste sábado em Melbourne e admitiu que ficou com uma "sensação de desânimo". O piloto da Mercedes afirmou que o fim de semana está sendo difícil no Albert Park.

Questionado sobre como reagiu ao ser informado de que estava fora do Q3, Hamilton respondeu: "Estou acostumado. Estou um pouco acostumado agora, a ser eliminado no Q2".

Nas três corridas até agora na temporada, Hamilton conquistou uma posição pior do que a do seu companheiro de equipe, George Russell, no grid. "[Eu tenho sido] menos consistente do que George [Russell], George está fazendo um trabalho melhor. Estou apenas tentando manter minha cabeça acima da água", disse.

Russell, de 26 anos, larga em sétimo, enquanto o experiente Lewis, 39, é o 11º. No campeonato, Russell está na quarta posição, com 18 pontos, dez a mais do que Lewis, que ocupa a nova posição.

Russell diz estar confiante para a corrida de domingo. "Definitivamente acho que teremos um carro de corrida mais rápido do que o carro de qualificação, mas no final sabemos onde precisamos melhorar: são nas curvas de alta velocidade. Há algumas delas aqui."

O piloto da Mercedes também analisou sobre a importância que os pneus podem assumir no GP na Austrália. "Nenhum piloto usou o pneu duro neste fim de semana e todos vão usá-lo na corrida. Há muitas incógnitas para todos."