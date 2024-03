Força ofensiva é arma do Palmeiras para a reta decisiva do Campeonato Paulista

O Palmeiras teve o melhor ataque da fase de classificação com 20 gols ao lado do São Paulo e emplacou uma goleada de 5 a 1 sobre a Ponte Preta nas quartas de final. Além disso, tem o artilheiro do Paulistão: Flaco López com dez gols. É contando com esse poder de ofensivo que o técnico Abel Ferreira mira mais uma decisão de campeonato.

Atual bicampeão estadual, o Alviverde terminou como líder e invicto pelo terceiro ano seguido na primeira fase do Estadual. A boa vitória sobre o rival de Campinas fortalece a filosofia de trabalho do treinador.

A base para esse retrospecto tem em Raphael Veiga um de seus pilares. O camisa 23 já balançou a rede seis vezes nesta temporada. Além da responsabilidade de criar as jogadas para o ataque, ele também tem conseguido chegar na área para finalizar.

Na frente, quem vem fazendo a diferença é o atacante Flaco López, com dez gols, ele lidera a corrida dos artilheiros no Paulistão. Contra o Novorizontino, na próxima quinta-feira, o Palmeiras tem a chance de comprovar a sua filosofia na disputa das semifinais.

De olho no planejamento para a reta final, Abel Ferreira vai aproveitar o início da semana para fazer ajustes táticos na equipe e também intensificar as jogadas ofensivas aproveitando o fato de voltar a jogar em casa.