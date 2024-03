Dorival vê seleção equilibrada e pede cautela após triunfo em Wembley: 'Altos e baixos virão'

Uma seleção equilibrada. Essa foi a chave da importante vitória do Brasil neste sábado, em Wembley, sobre a Inglaterra, na opinião do técnico Dorival Junior na entrevista coletiva concedida após a partida.

Ele evitou apontar destaque individuais e afirmou que o grupo foi muito empenhado para conseguir esse nível de exibição com tão pouco tempo de trabalho sob o seu comando. "Lógico que tivemos destaques individuais, mas prefiro destacar o todo. Tivemos um time equilibrado e cada um cumpriu a sua função muito bem. Dificultamos as ações da Inglaterra e conseguimos um resultado muito bom. Mas não podemos nos iludir pois altos e baixos virão", afirmou o treinador.

Na próxima terça-feira, o Brasil enfrenta a Espanha em seu segundo compromisso válido pela Data Fifa. E foi esse o exemplo usado pelo treinador para mostrar que muita coisa ainda precisa ser feita.

"O trabalho na seleção é diferente dos clubes. Os jogadores vão embora e temos que ficar fazendo observações e analisando tudo. Estamos em início de trabalho não vamos queimar etapas", comentou.

Questionado se a opção por Endrick no decorrer da partida não poderia ser um risco, em se tratando de o atleta palmeirense ser ainda muito jovem, Dorival disse que não viu problema algum.

"Um jogador que é protagonista no clube com essa idade tem total condição de ser utilizado. Não poderia colocar o Richarlison porque ele não está no melhor das suas condições. Não queremos nos precipitar. Mas o Endrick teve uma importância muito grande em prender os jogadores ingleses pelo meio. Com ele a nossa chegada ao ataque era muito rápida", afirmou o treinador.

Por fim, Dorival valorizou o grupo e disse que o fato de ter sido obrigado a fazer várias mudanças em relação a convocação original não tornou seu elenco menos competitivo.

"Queria dizer que todos os atletas são convocáveis. Na primeira convocação tive o cuidado de não desfalcar muito os clubes. Mas o fato de o jogador vir numa segunda ou terceira convocação não quer dizer que ele esteja fora dos planos. Hoje vimos um time muito equilibrado", comentou.