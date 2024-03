Meia da Áustria marca e quebra recorde de gol mais rápido por seleções

Christoph Baumgartner, meio-campista do RB Leipzig e da Áustria, fez história neste sábado. Durante o amistoso contra a Eslováquia, o jogador de 24 anos precisou de apenas seis segundos para balançar as redes e se tornar o autor do gol mais rápido já registrado em um jogo entre seleções.

Baumgartner precisou de poucos toque na bola para concretizar o lance. Ele arrancou do círculo central e, após driblar três adversários, finalizou com precisão de fora da área, mandando a bola para o canto esquerdo do gol.

Até então, o recorde pertencia ao meia-atacante Lukas Podolski, que havia marcado sete segundos após o apito inicial, na vitória da Alemanha por 4 a 2 sobre o Equador, em 2013.

O gol de Baumgartner também foi dois segundos mais rápido que o de Davide Gualtieri em Inglaterra x San Marino nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 1994, e o de Christian Benteke pela Bélgica contra Gibraltar em 2017.

A partida terminou com o placar de 2 a 0 para a Áustria, no estádio Tehelné pole, em Bratislava (SK), a capital eslovaca. O atacante Andreas Weimann marcou o segundo gol dos visitantes aos 37 minutos do segundo tempo.