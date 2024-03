Medvedev inicia defesa do título em Miami com vitória; Alcaraz 'massacra' rival

Daniil Medvedev, atual campeão do Masters 1000 de Miami, marcou a sua estreia na edição deste ano da competição da melhor maneira: com uma vitória contundente. O número do mundo não sofreu para superar Marton Fucsovics por 2 sets 0, parciais de 6/4 e 6/2 em 1h20.

Medvedev apostou na força do seu saque e na variação de golpes para confundir o seu adversário e construir o resultado. Fucsovics ainda conseguiu equilibrar o duelo na primeira parcial. Na segunda disputa porém, acabou sendo envolvido e perdeu o duelo para o rival russo.

O tenista espanhol Carlos Alcaraz também confirmou a sua boa fase neste sábado. No duelo diante do compatriota Roberto Carballes Baena, o número 2 do ranking não tomou conhecimento do rival e emplacou uma vitória de 2 sets a 0 com parciais de 6/2 e 6/1.

Quem também estreou com vitória foi o italiano Jannik Sinner. Após ver a sua partida interrompida pela chuva na sexta-feira, ele fechou o confronto contra o compatriota Andrea Vavassori fazendo 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h20 de partida.

O seu adversário na próxima rodada já está definido: Tallon Griekspoor vai desafiar o atual vice-campeão do Masters de Miami. O holandês se garantiu na sequência do torneio ao superar o americano Alex Michelsen por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7-5), 6/7 (7-9) e 6/4.

Alexander Zverev também teve o que comemorar neste sábado. No duelo com o canadense Felix Auger-Aliassime, o cabeça de chave cinco levou a melhor e venceu o confronto por 2 sets a 0 sem grandes dificuldades, com parciais de 6/2 e 6/4. Já o norueguês Casper Ruud, oitavo no ranking, passou sufoco para derrotar o francês Luca van Assche por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7-5),1/6 e 6/1.