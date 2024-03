Costa Rica bate Honduras e vai ser primeira adversária do Brasil na Copa América

A Costa Rica derrotou, neste sábado, a seleção de Honduras por 3 a 1 e se garantiu como a última classificada da Concacaf para a disputa da Copa América. Os costa-riquenhos serão adversários do Brasil na competição.

A equipe comandada pelo técnico Gustavo Alfaro vai integrar o Grupo D. A Costa Rica vai ser o rival de estreia dos brasileiros. O confronto está marcado para o dia 24 de junho, em Inglewood, na Califórnia. Colômbia e Paraguai completam a chave.

A edição deste ano da Copa América terá como sede os Estados Unidos e o torneio vai contar com seis seleções da Concacaf. Nesta lista, além dos Estados Unidos, México Panamá e Jamaica estão garantidos. Fechando a relação de participantes, o Canadá se classificou ao derrotar Trinidad e Tobago por 2 a 0.

Os gols que definiram a vitória da Costa Rica foram marcados por Brenes, Galo e Warren Madrigal. Chrinos descontou para os hondurenhos.

Após a estreia contra a Costa Rica, o Brasil faz o seu segundo jogo pelo torneio diante do Paraguai, no dia 28 de junho. O último compromisso desta fase de grupos vai ser diante da Colômbia, no dia 2 de julho.