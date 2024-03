Galvão Bueno comenta triunfo do Brasil em Wembley: 'Um espetáculo? Não, mas foi importante'

Galvão Bueno acompanhou in loco a vitória da seleção brasileira sobre a Inglaterra, por 1 a 0, neste sábado, no lendário estádio de Wembley. Na opinião do narrador, que marcou história na Globo como a voz das transmissões das partidas do Brasil, a equipe comandada por Dorival Júnior não fez uma atuação brilhante na estreia do treinador, mas tendo em vista as más atuações do último ano, a impressão foi positiva.

"Depois de um ano pavoroso, começa um novo ciclo, com o Dorival como técnico, com vitória em cima da Inglaterra. Com gol do Endrick, que quase fez o segundo. Foi um grande espetáculo? Não foi. O primeiro tempo teve oportunidade dos dois lados", avaliou Galvão Bueno.

A seleção brasileira teve dificuldades no início da partida, mas demonstrou disposição e vigor físico para igualar o bom trabalho tático do adversário. Lucas Paquetá, Rodrygo e Vini Jr. foram alguns dos destaques.

No segundo tempo, Andreas Pereira e Endrick saíram do banco para protagonizar o lance da vitória. O meia deixou Vini Jr. na cara frente a frente com o goleiro Pickford. A joia palmeirense aproveitou o rebote para fazer 1 a 0 e garantir o resultado positivo.

"Dorival mexeu bem. Parabéns Dorival, fez o que tinha que fazer, na hora certa. Vitória em momento importante. Foi um espetáculo? Não. Foi uma exibição de gala? Não, mas foi muito importante. Depois de um ano tão ruim, em 2023, iniciar o ciclo jogando contra a Inglaterra, um time formado há muito tempo, em Wembley, e ganhar por 1 a 0: bom demais", completou o narrador, em vídeo publicado em suas redes sociais.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, dia 26, para enfrentar a Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madri. O amistoso faz parte de uma ação da CBF contra os frequentes ataques racistas cometidos contra Vini Jr, do Real Madrid, em diferentes estádios do país europeu.