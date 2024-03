'Faminto', Boston Celtics bate Chicago Bulls e atinge 9 vitórias seguidas na NBA

Time com melhor campanha na NBA, o Boston Celtics fez o suficiente para derrotar o Chicago Bulls por 124 por 113 na rodada de sábado e alcançar sua nona vitória consecutiva. O líder da Conferência Leste tem 57 vitórias e 14 derrotas. Quem mais se aproxima deste aproveitamento é o Oklahoma City Thunder, da Oeste, com 49 triunfos e 20 derrotas.

"Estamos famintos por mais", afirmou Sam Hauser, que marcou 23 pontos, sendo que 21 foram em arremessos de 3 pontos. O cestinha do Boston foi Jayson Tatum, com 26 pontos. Al Horford somou ainda 23.

Os Celtics conseguiram a vitória mesmo com os desfalques de Jaylen Brown (torção no tornozelo direito) e Kristaps Porzingis (lesão muscular no posterior da coxa direita). "Caras diferentes estão prontos para se apresentar quando forem chamados", disse Horford. "Todos entendemos como estamos tentando jogar. Os caras estão apenas aproveitando as oportunidades."

Ocupando apenas a nona posição na Conferência Leste, com 34 vitórias e 37 derrotas, o Chicago Bulls chegou a empolgar sua torcida no United Center contra o melhor time da temporada. Os donos da casa venciam por 92 a 91 no último minuto do terceiro quarto, quando os Celtics iniciaram a reação, marcaram nove pontos em sequência e encaminharam a vitória.

Outro time que ostenta uma série de vitórias é o Houston Rockets, que passou pelo Utah Jazz por 147 a 119. Com oito triunfos seguidos, os Rockets tem sua melhor sequência desde novembro de 2019. "Isso realmente não significará nada se não chegarmos aos playoffs", disse Jalen Green, que marcou 41 pontos. "É o objetivo de todos agora."

O Houston Rockets está em 11º lugar na Conferência Oeste, com 35 vitórias em 70 jogos. O Golden State Warriors, que folgou na rodada de sábado, está 10º lugar com 36 triunfos e 33 derrotas. Se a temporada regular terminassem agora, os Rockets estariam fora e os Warriors classificados.

Na partida disputada no Toyota Center, em Houston, Jabari Smith Jr. e Kris Dunn foram expulsos. Eles trocaram socos após uma disputa de bola. Jogadores e dirigentes se colocaram entre eles antes que a briga pudesse aumentar ainda mais. Segundo Dunn eles "trocaram algumas palavras, alguns empurrões" e depois foram expulsos. "Assumo a responsabilidade por minhas ações e, seja o que for que a liga decida, tenho que respeitar", disse Dunn sobre uma possível punição.

Confira os resultados deste sábado:

New York Knicks 105x93 Brooklyn Nets

Orlando Magic 107x109 Sacramento Kings

Atlanta Hawks 132x91 Carlotte Hornets

Washington Wizards 112x109 Toronto Raptors

Chicago Bulls 113x124 Boston Celtics

Houston Rockets 147x119 Utah Jazz

San Antonio Spurs 106x131 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 111x104 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos deste domingo:

Detroit Pistons x New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers x Philadelphia 76ers

Miami Heat x Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors

Los Angeles Lakers x Indiana Pacers