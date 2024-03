Sainz festeja vitória na volta à Fórmula 1: 'A vida às vezes é uma loucura'

Vencedor do GP da Austrália, o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, não escondia sua alegria com seu retorno às pistas apenas duas semanas depois de ficar de fora da corrida da Arábia Saudita com apendicite e passar por uma cirurgia.

O piloto da Ferrari, que aproveitou o abandono precoce de Max Verstappen, com problemas mecânicos, para vencer no Albert Park, classificou seu início de temporada como uma "montanha-russa". "A vida às vezes é uma loucura. O que aconteceu no início do ano, a apendicite, a recuperação, a vitória... É uma montanha-russa. Estou extremamente feliz."

Sainz disse ter se sentindo bem durante a corrida, apesar de algumas dores físicas. "Claro que estou um pouco rígido, principalmente fisicamente. Não foi muito fácil", afirmou o piloto, que acrescentou que as condições da prova o favoreceram, já que não sofreu intensa pressão pela liderança. "Consegui controlar meu ritmo, gerenciar os pneus, gerenciar tudo. Não foi a corrida mais difícil de todas."

Ele disse lamentar o problema de Verstappen. "É uma pena porque acho que teríamos tido uma luta muito boa hoje, mas estou feliz por conquistar a vitória. Ele teve muitas", afirmou. Atual tricampeão da Fórmula 1, Verstappen vem dominando a categoria e tinha nove triunfos seguidos antes da Austrália. Sainz era o último vencedor antes de o holandês iniciar a série. Apesar do abandono na Austrália, o piloto da Red Bull segue na liderança do campeonato com 51 pontos.

A vitória de Sainz o coloca em quarto lugar na classificação, com 40 pontos, após as três primeiras corridas. Entre ele e Verstappen aparecem Charles LeClerc, com 47, e Sergio Pérez, com 46. Entre os construtores, a Red Bull acumula 97 pontos, quatro a mais do que a Ferrari. A próxima etapa da Fórmula 1 é o GP do Japão, no dia 7 de abril.