Ex-meia da Inglaterra, Joe Cole exalta Endrick e o compara a Romário: 'Guarda a bola'

A atuação de Endrick no amistoso contra a Inglaterra no sábado está agitando a imprensa internacional. Já negociado pelo Palmeiras com o Real Madrid, o atacante de 17 anos saiu do banco de reservas para garantir o resultado de 1 a 0 ao Brasil, no jogo que marcou a estreia de Dorival Júnior.

Joe Cole, ex-meia da seleção inglesa e atual comentarista, rasgou elogios à joia alviverde na emissora britânica Channel 4. Cole chegou, inclusive, a compará-lo com o baixinho Romário, tetracampeão mundial em 1994 e eleito o melhor jogador pela Fifa no mesmo ano.

"Acho que ele tem um pouco de Romário. O formato do corpo, a maneira como ele (Endrick) guarda a bola. E a alegria em seu rosto. É o jogador mais jovem a marcar em Wembley por um clube ou seleção. Excepcional", disse o ex-atleta, que também brilhou em equipes como Chelsea e West Ham.

O gol também garantiu a Endrick um lugar na lista de jogadores mais jovens a marcar pelo Brasil, liderada por Pelé. Ele foi contratado pelo Real Madrid em dezembro de 2022, aos 16 anos, por 35 milhões de euros fixos (cerca de R$ 198 milhões na época), mais 25 milhões de euros (R$ 141 milhões) em bônus por metas. Até o momento, as metas batidas já totalizam 10 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões) para o clube brasileiro.

Na próxima terça-feira, Endrick terá uma amostra do seu futuro na Espanha. Isso porque a seleção brasileira volta a campo para enfrentar a Espanha, às 17h30, no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. A ida ao time madridista está marcada para ocorrer em julho, após ele completar 18 anos.