António Oliveira quer usar semana livre para ajustar Corinthians para Sul-Americana

Uma corrida contra o tempo. É dessa maneira que o técnico António Oliveira encara a semana livre que terá, a partir desta segunda-feira, para conseguir tornar o Corinthians competitivo para a disputa da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro.

De folga neste domingo, o time do Parque São Jorge vai organizar treinamentos específicos para conseguir se ajustar em campo. O próximo compromisso oficial no calendário corintiano é o duelo com o Racing, do Uruguai, no dia 2 de abril, pelo torneio internacional.

O amistoso desta quarta-feira, diante do Londrina, vai ser uma oportunidade para Oliveira estudar o melhor esquema tático. O 4-3-3 é o sistema preferido do treinador, mas ele ainda quer saber com quais peças poderá contar. Romero e Félix Torres, que estão jogando por suas seleções nestes amistosos da Data Fifa, devem chegar a tempo para a partida contra a equipe paranaense.

Na reapresentação da equipe, marcada para esta segunda, o treinador deve se reunir com o seu estafe para traçar o planejamento da semana.

Em meio a algumas indefinições, António Oliveira deve ganhar uma boa notícia nesta missão de arrumar o time corintiano nesta semana: entregues ao departamento médico, Igor Coronado e Fausto Vera se integrarão ao grupo. Já Maycon deve continuar fora.