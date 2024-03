Marcelinho Huertas atinge marca histórica e é novo recordista de assistências na Liga Espanhola

Marcelinho Huertas entrou para a história do basquete espanhol neste domingo. O brasileiro chegou à marca de 2.897 assistências e se tornou o novo recordista da Liga ACB, a segunda maior do mundo.

Aos 40 anos, ele atingiu esse recorde defendendo as cores do Tenerife. O recorde aconteceu no confronto de sua equipe diante do Gran Canária em partida dramática, em que a vitória foi conquista pela diferença de um ponto (93 a 92).

Com uma grande atuação, o armador deixou a quadra com 20 pontos marcados, além de conseguir quatro rebotes e dar ainda cinco assistências para os seu companheiros, que vibraram muito com o feito.

O recorde anterior pertencia a Pablo Laso, com 2.896 passes decisivos. Laso disputou 21 temporadas pela Liga ACB.

Revelado pelo Paulistano, Huertas marcou seu nome na seleção brasileira ao disputar as Olimpíadas de de Londres, em 2012, e no Rio, quatro anos depois. Ele ainda tem no currículo o título de campeão dos Jogos pan-americanos de 2007. No exterior, ele também defendeu o Los Angeles Lakers, nos Estados Unidos.