Gauff vence dez games seguidos, supera rival francesa e se garante em Miami

Em uma reação incrível, Coco Gauff marcou a sua vitória sobre a francesa Oceane Dodin neste domingo, ao vencer dez games seguidos. A rival abriu uma vantagem de 4 a 2 no primeiro set, mas depois disso foi vítima de uma atuação avassaladora. O jogo teve a duração de 65 minutos.

Com parciais de 6/4 e 6/0, a americana venceu o confronto por 2 sets a 0 e vai com moral para a próxima fase do do WTA Masters 1000 de Miami. A sua adversária nas oitavas de final sai do duelo entre a japonesa Naomi Osaka, ex-número um do mundo, e a francesa Carolina Garcia, cabeça de chave 23.

Ao todo, ela obteve cinco quebras de serviço em 11 oportunidades e obteve um aproveitamento de 68% no seu saque. Nas devoluções, Coco também mostrou eficiência com desempenho favorável de 53%.

Feliz pelo desempenho, ela falou sobre vencer jogando diante de sua torcida. "Ganhar em casa é sempre muito especial e estou satisfeita pelo que venho conseguindo desempenhar em quadra", afirmou Gauff

Outra americana também teve o que comemorar neste domingo em Miami. Emma Navarro superou a italiana Jasmine Paolini por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 6/0 e emplacou a sua 20ª vitória no ano, igualando a quantidade de triunfos de Iga Swiatek nesta temporada.

Nos outros jogos da rodada deste domingo, Jéssica Pegula, cabeça de chave número cinco, confirmou o seu favoritismo e derrotou a canadense Leylah Fernandez, 35ª do ranking ao vencer o duelo por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4. Já Sorana Cirstea surpreendeu a todos ao vencer Daria Kasatkina, 11ª no ranking, por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/2.