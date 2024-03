Weverton aposta no Allianz Parque por nova final no Palmeiras: 'Fazer o melhor por noite feliz'

Os jogadores do Palmeiras estão otimistas pela volta ao Allianz Parque. Quinta-feira a equipe recebe o Novorizontino pelas semifinais do Campeonato Paulista, às 21h35, e ninguém esconde que jogar "em casa" será um diferencial para levar a equipe à decisão pelo quinto ano seguido - o time é tricampeão.

"O Palmeiras na sua casa tem mostrado força e faremos o que for preciso para na quinta nos impormos, fazermos o nosso melhor e termos uma noite feliz", afirmou o goleiro Weverton, que pode completar 200 vitórias com a camisa palmeirense diante do Novorizontino. Será, ainda, seu 150º jogo no Allianz Parque, igualando Carnera na 7ª posição do ranking de atletas com mais jogos na casa alviverde (somando os períodos de Parque Antarctica, Estádio Palestra Itália e Allianz Parque).

Nada, contudo, de menosprezar o oponente, que passou pelo São Paulo nos Pênaltis após empate no MorumBis e que mostrou forças para buscar a igualdade diante do palmeiras na estreia e ainda surpreendeu Corinthians (3 a 1) e Santos (2 a 1) ambos fora de casa.

"A gente sabe o quanto o Novorizontino nos últimos anos vem sendo um adversário muito difícil, mas temos um aliado muito importante, que é voltar ao nosso estádio. Isso nos dá uma força muito grande e uma motivação a mais. Tenho certeza de que teremos esse ambiente na quinta-feira", destacou.

Ressaltou, ainda, a volta dos convocados no avião da presidente Leila Pereira. "(A volta dos atletas no avião da presidente) só mostra, cada vez mais, a grandeza do Palmeiras e tudo o que o clube vem construindo na forma de pensar o futebol", ressaltou. Murilo e Endrick estão defendendo a seleção brasileira e Richard Ríos está com a Colômbia.

"A gente sabe que eles chegarão em uma boa condição por conta de estrutura, do avião da presidente, de ir um fisioterapeuta para já começar a recuperação e, claro, eles conseguirão dormir. Isso tudo faz diferença e eles nos ajudarão muito na quinta. Com os nossos melhores atletas, dentro do nosso estádio e com o apoio do nosso torcedor, temos tudo o que há de melhor para fazermos um grande jogo", previu.

O goleiro aproveitou para celebrar o início de temporada palmeirense, no qual Abel Ferreira inovou nos esquemas táticos e se deu bem, chegando à semifinal estadual invicto e com a melhor campanha.

"Foi um início de ano importante da equipe. Ser o líder geral da competição era o nosso objetivo. Estamos fazendo jogos seguros e consistentes, acho que é uma característica nossa", celebrou, sem enfatizar a importância das observações de Abel Ferreira.

"O Abel aproveitou também esse início de Paulista para testar algumas formações, ora com três zagueiros, ora com três volantes. Foi muito importante ter feito isso agora, pois a gente sabe da dificuldade do nosso calendário. Estamos entrando em uma etapa de decisões e vejo a equipe muito madura sobre o que tem que fazer dentro de campo", completou Weverton.