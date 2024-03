Técnico do Novorizontino promete foco no psicológico e convoca torcida para duelo com Palmeiras

O Novorizontino realizou nesta segunda-feira mais um treino de preparação para o duelo com o Palmeiras, marcado para quinta-feira, às 21h35, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. O zagueiro César Martins enfatizou a importância de um psicológico bom no duelo contra o principal favorito ao título estadual.

"Temos que ter uma atenção especial, olhar para a equipe do Palmeiras e nos preparar da melhor forma possível. A vantagem é que já o enfrentamos, diferente do que foi contra o São Paulo. Sabemos o que fazer, mas isso serve também para o outro lado. A comissão técnica vem estudando e vai nos passar ao longo da semana. A parte psicológica é a mais importante do que a física, mas vamos estar nos 200%. Precisamos também tentar trazer o ambiente para o nosso lado para fazer o melhor jogo possível na parte da concentração e minimizar os erros", afirmou.

O defensor convocou os torcedores no duelo, que terá carga de visitante, diferente do que ocorreu na partida entre Palmeiras e Ponte Preta, na qual era permitida a entrada apenas da torcida do time mandante. "Sem os torcedores, fica tudo mais difícil. Quem puder ir para nos apoiar, será muito importante para que a gente possa sentir esse carinho e dar o melhor dentro de campo."

Por mim, enalteceu sua trajetória no Novorizontino. O defensor disputou 35 jogos pelo clube e marcou cinco gols, todos na temporada passada.

"Tínhamos um projeto de subir para a A2 e permanecer na Série B, onde fomos além do que imaginávamos. Fizemos uma grande campanha. Começamos bem o ano, isso é muito importante. Não imaginava que seria uma história tão bonita. Eu fico muito feliz de estar participando dessa semifinal e espero que não termine na quinta. Vamos continuar escrevendo essa história juntos", concluiu.

O Novorizontino chegou à semifinal do Paulistão após superar o São Paulo, nos pênaltis, no MorumBis, após empate no tempo normal por 1 a 1.