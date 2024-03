Fórmula 1: Alonso na Red Bull ou na Mercedes? Espanhol deve trocar a Aston Martin em 2025

O piloto espanhol Fernando Alonso pode mudar de ares na próxima temporada. Nos últimos dias, o espanhol esteve no centro de rumores de uma possível troca de escuderia em 2025, o que indica que ele pode deixar a britânica Aston Martin assim que terminar o contrato, no final de 2024. O que não se sabe ainda é qual será o destino.

Ao mesmo tempo em que é colocado como "plano A" da austríaca Red Bull, Alonso é apontado como "próximo" de fechar com a alemã Mercedes. As especulações têm agitado especialistas em Fórmula 1 no mundo todo.

Para o ex-piloto Ralf Schumacher, o espanhol será o substituto do holandês Max Verstappen na Red Bull. "Aparentemente, existem intenções de colocar Fernando Alonso no cockpit (da Red Bull) no próximo ano para ter outro piloto forte caso Max deixe a equipe", afirmou ele em sua análise na emissora Sky Sports.

O portal F1 Insider reforçou a afirmação de Ralf Schumacher. De acordo com a publicação, o chefe da Red Bull, Christian Horner, deseja ter Alonso na equipe a partir de 2025 para o lugar do mexicano Sergio Pérez. As conversas entre a equipe e o piloto estariam em "estágio avançado".

Além disso, segundo o portal, a contratação de Alonso seria uma forma de Horner "comprovar" que tem mais responsabilidade pelos sucessos recentes da escuderia do que o tricampeão Verstappen.

A relação entre Horner e Verstappen não está muito harmoniosa nos últimos meses. Com o chefe da equipe no centro de uma acusação de "conduta inapropriada" com uma funcionária, o piloto declarou publicamente que sua permanência na Red Bull estaria atrelada ao consultor Helmut Marko, que não tem amizade com Horner e teria sido favorável à demissão do executivo diante das acusações.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Horner tenta levar Alonso para a Red Bull. Em 2013, o espanhol estava insatisfeito na Ferrari e foi cotado para a vaga do australiano Mark Webber. Helmut Marko, porém, foi contra a contratação do piloto por considerar que ele "não se enquadrava" na filosofia da equipe e decidiu pelo jovem Daniel Ricciardo para ser o companheiro do alemão Sebastian Vettel na escuderia.

O F-1 Insider destacou que, apesar da negativa anterior, "o equilíbrio de poder" mudou na empresa, o que pode ser favorável para Alonso. Ainda segundo o portal, o desejo do piloto é ir para a equipe austríaca.

O motivo seria a crença de que ele poderia conquistar seu terceiro título mundial de Fórmula 1 como piloto da Red Bull em 2025 e sob a chefia de Horner. O espanhol de 42 anos foi campeão em 2005 e 2006, quando corria pela Renault.

Alonso chegou a surpreender ao falar em uma possível aposentadoria ao final da temporada 2024, quando termina o contrato com a Aston Martin. Contudo, a declaração teria "segundas intenções", segundo o ex-piloto e atual comentarista da modalidade, Mike Hezemans.

Para Hezemans, o plano de Alonso seria "cavar?" uma vaga na Mercedes e ser o substituto do inglês Lewis Hamilton, que vai fazer parte da italiana Ferrari a partir da temporada 2025. "Acho que ele quer pilotar uma Mercedes no ano que vem. É por isso que ele vai dizer 'Não sei se quero continuar', para que a Mercedes pense: 'Se pegarmos o Alonso, ele vai querer um contrato de vários anos", afirmou o comentarista ao site Racing News 365.

O jornal alemão Bild agitou ainda mais os bastidores ao informar que representantes de Fernando Alonso teriam iniciado conversas com a escuderia da Alemanha para ter o espanhol como um dos pilotos da equipe no próximo ano.