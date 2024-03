Vídeo: Adolescente recebe chute no abdômen e morre durante jogo de futebol

O jogador Wassim Jazzar, de 17 anos, morreu neste domingo (24) durante partida de futebol amador na Argélia. O jovem, que defendia o time Najm Wadi El Maal, foi atingido por um chute na altura do abdômen enquanto disputava a bola com o defensor adversário. Segundo testemunhas, não havia ambulância nem médicos no local para prestar os primeiros socorros e Wassim precisou ser levado em carro comum para o hospital, onde faleceu em decorrência da forte pancada.



Em nota publicada nas redes sociais, a Federação Argelina de Futebol lamentou ocorrido e estendeu condolências à família do jovem.



'Foi com grande tristeza e pesar que o Presidente da Federação Argelina de Futebol, Walid Sadi, recebeu a notícia da morte do jovem jogador Wassim Jazar, do time sub-17 do Najem Wadi El Mater. Após essa grande perda, o Presidente da Federação Argelina de Futebol, em seu nome, em nome dos membros do Bureau Federal e da família do futebol argelino, estende suas mais profundas condolências e orações à família do falecido, aos seus entes queridos e ao clube, rogando a Deus Todo-Poderoso que tenha misericórdia do falecido e conceda à sua família e parentes paciência e consolo. Nossos pensamentos e orações vão para a família do falecido'.

