Juventude surpreende o Internacional nos pênaltis no Beira-Rio e está na final do Gaúchão

O Juventude surpreendeu o Internacional, nesta segunda-feira, nos pênaltis, por 6 a 5, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e está na final do Campeonato Gaúcho, após empate no tempo normal por 1 a 1. As duas equipes já haviam empatado sem gols no primeiro duelo, em Caxias.

O adversário do Juventude na final sairá nesta terça-feira. O Grêmio recebe o Caxias, depois de vencer o primeiro duelo, no último dia 16, por 2 a 1. O time do técnico Renato Gaúcho só precisa de um empate para chegar à decisão.

Empurrado pela torcida, o Inter tentou se impor desde o início, mas parou na bem postada defesa do Juventude, que impedia a participação na partida do habilidoso Alan Patrick. Com isso, o time colorado praticamente não conseguiu entrar na área do adversário.

A opção foi tentar os chutes de longa distância, mas a pontaria não estava boa. A melhor oportunidade do Inter surgiu aos 23 minutos, quando Lucca finalizou rápido, mas Gabriel fez bela defesa.

Assim como fizeram em Caxias, no primeiro jogo, o Juventude sempre foi perigoso nos contra-ataques. Aos 16 minutos, Caíque roubou a bola e lançou Edson Carioca, que tocou na saída de Rochet. A bola tocou na trave e Vitão salvou em cima da linha.

O jogo permaneceu equilibrado e o placar foi alterado em uma lance com origem em um escanteio, aos 30 minutos. Zé Marcos subiu alto para meter a cabeça na bola e fazer 1 a 0 para o Juventude.

O time do Internacional ficou nervoso com a desvantagem e apresentou maior dificuldades para furar o bloqueio do Juventude.

Na volta do intervalo para o segundo tempo, o Inter veio com Enner Valência no lugar de Bruno Henrique e partiu para o ataque. Tanta ansiedade acabou abrindo espaços na defesa e por pouco o Juventude não fez o segundo gol. Mas o Inter conseguiu o empate com Renê, de cabeça, aos nove minutos, após jogada ensaiada em cobrança de falta.

O Juventude mostrou uma queda de rendimento na etapa final, enquanto o Inter aumentou o ritmo. O goleiro Gabriel voltou a fazer bela defesa em chute forte de fora da área de Bustos.

A impressão era de que a virada do Inter poderia acontecer a qualquer momento, mas aos 30 minutos, Mauricio se desentendeu com Nenê e acabou expulso. A disputa ficou aberta e o Juventude só não fez o segundo gol com Rildo por causa de bela defesa de Rochet, aos 37 minutos.

Com o empate no tempo normal, a disputa foi para ps pênaltis. Alan Patrick, Renê, Wanderson, Enner Valência e Bruno Gomes marcaram para o Inter. Mercado (na trave) e Robert Renan (defendeu Gabriel) falharam. Gilberto, Rildo, Jadson, Nenê, Kleiton e Kelvi Gomes converteram para o Juventude e Alan Ruschel (Rochet pegou) perdeu.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 (5) X 1 (6) JUVENTUDE

INTERNACIONAL - Rochet; Bustos, Vitão (Robert Renan), Mercado e Renê; Aránguiz (Bruno Gomes), Bruno Henrique (Enner Valencia), Maurício e Alan Patrick; Wanderson e Lucca. Técnico: Eduardo Coudet.

JUVENTUDE - Gabriel; Rodrigo Sam, Danilo Boza (Pará/Kelvi Gomes), Zé Marcos e Alan Ruschel; Jadson, Caíque e Jean Carlos (Nenê); Gilberto, Edson Carioca (Rildo) e Lucas Barbosa (Kleiton). Técnico: Roger Machado.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Sam, Zé Marcos, Nenê, Caíque, Mercado.

CARTÃO VERMELHO - Maurício.

ÁRBITRO - Anderson Daronco.

GOLS - Zé Marcos aos 30 minutos do primeiro tempo. Renê aos nove do segundo.

RENDA - R$ 832.451,00.

PÚBLICO - 40.089 torcedores (total).

LOCAL - Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).