Alemanha anuncia controle temporário de todas as fronteiras por ocasião da Eurocopa

A proximidade da disputa da Eurocopa fez o governo alemão adotar medidas de segurança para garantir uma realização sem sustos da principal competição de seleções do continente europeu. Nancy Faeser, ministra do interior, anunciou, nesta terça-feira , a prática de controles temporários de todas as fronteiras do país.

A intenção é controlar a entrada dos turistas e proteger os fãs da ação de grupos islâmicos e qualquer tipo de facções extremistas, assim como torcedores com histórico de violência. A ação se amplia na segurança das redes contra possíveis ataques cibernéticos.

"Durante o torneio realizaremos controles de fronteira de medidas temporárias em todos as divisas alemãs, a fim de evitar a entrada de potenciais criminosos violentos no país", disse Faeser ao "Rheinische Post", de Dusseldorf.

O governo alemão espera receber cerca de 2,7 milhões de pessoas nos estádios e até 12 milhões de torcedores em áreas dedicadas à comemoração e concentração de fãs ao longo da competição. A Alemanha vai ter dez sedes espalhadas pelo país durante o torneio.

A Eurocopa vai ter início no dia 14 de junho e vai ter um total de 51 partidas a partir da estreia até a decisão. O encerramento acontece no dia 14 de julho. A Alemanha está no Grupo A e faz o confronto de abertura diante da Escócia, em Munique.

O segundo compromisso está marcado para a Stuttgart Arena e o adversário será a Hungria. Os anfitriões encerram sua participação na fase de grupos da competição diante da seleção suíça em Frankfurt.