Romero retorna da seleção paraguaia e reforça Corinthians em amistoso com o Londrina

O técnico António Oliveira não esconde de ninguém que pretende usar o amistoso diante do Londrina nesta quarta-feira, para observar o elenco e começar a dar a cara para o Corinthians que jogará na Copa Sul-Americana e no Brasileirão já em abril. Nesta terça-feira, o treinador ganhou mais uma peça importante para a partida em Cascavel: o atacante Romero.

O paraguaio estava servindo a seleção do Paraguai na Data Fifa, mas abreviou o retorno após o cancelamento do amistoso com a Rússia por segurança após ataque terrorista a um teatro em Moscou. Ele se apresentou e já foi relacionado para a viagem ao Paraná.

Desde a reta final de 2023 se destacando com gols decisivos pelo Corinthians, Romero ficou nas reserva no último jogo da equipe, a vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo, na Copa do Brasil, e busca recuperar o espaço na equipe titular.

Desta maneira, se destacar no amistoso será uma boa credencial para a estreia na Copa Sul-Americana, terça-feira, diante do Racing, no Uruguai. Com Yuri Alberto crescendo de rendimento com António Oliveira e Wesley um dos queridinhos pela jogada individual, o reforço Pedro Raul virou concorrente do paraguaio no trio ofensivo.

Antes de embarcar para Cascavel, onde encara o Londrina às 20 horas desta quarta, o Corinthians realizou o último treino no CT Joaquim Grava Nesta terça-feira. António Oliveira separou uma parte do time para atividades específicas de bola parada, defensiva e também ofensiva.

Depois de ter um jogo-treino com o Santos cancelado por causa de um acidente na estrada que impediu a equipe de chegar à Vila Belmiro, o duelo com o Londrina será o único antes da estreia na Copa Sul-Americana. Além de dar ritmo aos titulares, servirá para o técnico observar Romero, Igor Coronado, Fausto Vera, Cacá e Matheus França, reservas de luxo que brigam por vaga na equipe principal.