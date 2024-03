Medvedev aplica pneu em alemão e encara empolgado Jarry nas quartas de Miami; Sinner avança

Daniil Medvedev continua sem adversários no Masters 1000 de Miami. Atual campeão, o terceiro cabeça de chave ganhou seu terceiro jogo seguido sem perder sets. A vítima desta terça-feira foi o alemão Dominik Koepfer, que sofreu um pneu no segundo set após perder a primeira parcial no tie-break. Agora o russo desafia o empolgado chileno Nicolás Jarry, nesta quarta-feira, pelas quartas de final.

Koepfer começou o jogo um tanto nervoso e foi logo perdendo o serviço no terceiro game. Mas se redimiu ao devolver a quebra e depois levou a parcial até o tie-break, no qual abriu gigante vantagem e não soube aproveitar.

Ciente que precisava ser agressivo para desbancar Medvedev, o alemão foi logo abrindo 4 a 0 no game de desempate. Parecia ter o set na mão, mas não sustentou a enorme vantagem e permitiu a virada, para 5 a 4. Ainda empatou, mas sofreu mais dois pontos seguidos e saiu em desvantagem com 7 a 5.

Perder um tie-break quase ganho desmotivou o alemão e ele "não voltou" para o segundo set. Sem conseguir impor o saque e sofrendo com o serviço forte do russo, Koepfer foi presa fácil e deu adeus com um humilhante 6 a 0 em somente 30 minutos.

Medvedev volta à quadra nesta quarta para fazer o segundo jogo da história contra o chileno Nicolás Jarry. O primeiro foi em Barcelona e o russo avançou sem problemas com 2 a 0. Ocorre que o chileno vem atuando com um reforço em Miami. Muitos compatriotas estão lotando as arquibancadas para empurrá-lo às vitórias.

E o 23º do mundo vem correspondendo. Algoz do brasileiro Thiago Wild, Jarry somou uma grande vitória nesta quarta-feira, ao desbancar o 7º favorito, o norueguês Casper Ruud, com 7/6 (7/3) e 6/3.

JANNIK SINNER AVANÇA APÓS SUSTO

Vice-campeão em Miami, o italiano Jannik Sinner está nas oitavas. Após levar um susto no primeiro set quando foi quebrado de cara e viu o australiano Christopher O'Connell abrir 4 a 2, ele buscou a virada. Depois do pedido de calma de seu staff, o italiano reagiu, emplacou quatro pontos seguidos e fechou a primeira parcial em 6 a 4. Mais calmo, bastou mostrar seu talento para fechar a partida com 6/3 no segundo set.

A segunda parcial começou com o italiano abrindo logo 2 a 0. Após quebrar o serviço do australiano, ele deu bolsas de gelo, água e toalhas para atendimento a uma pessoa que desmaiou nas arquibancadas por causa do forte calor em Miami. A partida foi paralisada.

No retorno, o italiano confirmou o serviço e viu o rival acusar dores no tornozelo direito. Colocando o australiano para correr, Sinner se garantiu nas oitava com 6/3. O rival do cabeça de chave 2 será o checo Tomas Machac, que aplicou um duplo 6/3 no italiano Matteo Arnaldi.