Abel Ferreira conta com a volta dos convocados e comanda treino do Palmeiras no Allianz

O Palmeiras finalizou, na manhã desta quarta-feira, a preparação para o seu compromisso diante do Novorizontino, pela semifinal do Campeonato Paulista, nesta quinta-feira. A principal novidade foi o local da atividade: ao invés da Academia de Futebol, o elenco trabalhou no Allianz Parque, local da partida. Além disso, Abel Ferreira contou com o grupo completo já que os jogadores que estavam nos amistosos da Data Fifa retornaram.

O zagueiro Murilo e o atacante Endrick (que estavam com a seleção brasileira) e o meio-campista Richard Ríos (integrado à Colômbia) contaram com uma operação especial no retorno dos amistosos internacionais da Data Fifa.

O trio, que estava em Madri, pegou uma carona no avião da presidente Leila Pereira, chefe da delegação do Brasil, e chegou a São Paulo na manhã desta quarta-feira. Com uma programação especial, eles realizaram atividades regenerativas em separado.

Já o restante do grupo participou de um trabalho técnico. Abel priorizou a construção de jogo e deu ênfase à transição, para tornar o time mais veloz na ligação da defesa com o ataque. O comandante português dirigiu ainda um treino de finalizações.

Um dos pilares do sistema defensivo do Palmeiras, o zagueiro Murilo falou da experiência de ter participado da seleção brasileira e da estrutura que a presidente Leila Pereira ofereceu aos palmeirenses no retorno ao Brasil.

"Foi uma experiência muito boa. A gente conseguiu fazer grandes jogos, contando muito com a estrela do Endrick. A volta foi foi rapidinho. A Leila salvou a gente. Conseguimos descansar, dormir, esticar as pernas, então facilitou muito. Agora estamos aqui de volta com todos os amigos de novo. É retomar os trabalhos para fazer um grande jogo", afirmou o defensor.

Por fim, Murilo comentou sobre o fato de voltar a atuar no Allianz e a chance de colocar o Palmeiras em mais uma decisão. "É especial voltar a treinar aqui e, principalmente, voltar a jogar. A torcida aqui é diferente. Estou ansioso. Não podemos ficar de fora desses grandes jogos, então, com fé em Deus, é mentalizar para amanhã fazer um grande jogo e se classificar para a final", destacou o atleta que completou 27 anos nesta quinta.