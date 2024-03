Sinner ganha duelo de golpes potentes com Machac e se garante na semifinal em Miami pela 3ª vez

Jannik Sinner está na semifinal do Masters 1000 de Miami e a um passo de decidir a competição pela terceira vez na carreira - perdeu em 2021 para Hubert Hurcakz e em 2023 diante de Daniil Medvedev. O italiano passou pelas quartas de final com bom triunfo em duelo com Tomas Machac, parciais de 6/4 e 6/2 nesta quarta-feira.

Em duelo com dois tenistas de golpes potentes e bastante técnicos, Sinner largou logo quebrando o serviço, mas com Machac devolvendo logo a seguir. No sétimo game, o checo celebrou um ponto após cair sentado e acertar uma boa curta, mesmo assim, acabou perdendo o serviço com bola para fora.

Dali em diante, o número 2 em Miami não deu mais chances ao oponente e fechou o set por 6 a 4 com pontos diretos em seu serviço e muito vibração após uma parcial dura. Abrir 1 a 0 deixou o italiano "mais solto" em quadra e com possibilidades de arriscar algumas bolas.

Por outro lado, Machac perdeu a concentração e a confiança apresentadas no começo da partida, abusando das bolas para fora ou na rede na largada do segundo set. Os erros não forçados custaram caro. Sinner abriu logo 4 a 1 com duas quebras, a segunda em grande bola na linha.

Acertando tudo, Sinner apareceu bem na rede e ampliou a vantagem no saque. O semblante de Machac era de derrotado, mas o checo tentava buscar forças para uma virada e até diminuiu ao confirmar o serviço.

Ao atual vice-campeão, contudo, bastava um ponto em seu saque. Depois de alguns segundos para respirar, beber uma água e se concentrar, Sinner mostrou capricho nas trocações e confirmou a vitória no segundo match point após devolução na rede.

MARCELO MELO CAI NAS DUPLAS

O brasileiro Marcelo Melo se despediu nas quartas de final de duplas, ao lado do francês Edouard Roger-Vasselin, ao ser superado pela dupla número 2 em Miami, formada por Ivan Dodig e Austin Krajicek. Mais entrosados, o croata e o americano fizeram 7/6 (7/1) e 7/6 (7/4).

Em outro embate de duplas desta quarta-feira, o espanhol Marcel Granolllers e o argentino Horácio Zeballos ganharam do britânico Lloyd Glasspool e o francês Jean-Julien Rojer em batalha de três sets, parciais de 7/6 (7/4), 3/6 e 12/10.