Pedrinho dá 1ª coletiva como presidente do Vasco e critica relação com a SAF: 'Relação fria'

O ex-jogador e agora presidente do Vasco Pedrinho concedeu, nesta quarta-feira, em São Januário, a primeira entrevista coletiva como presidente desde que foi eleito no final de janeiro deste ano. O tom da conversa, no entanto, foi de lamentação pela relação fria com a SAF nos assuntos relativos à gestão do futebol.

Eleito para o triênio 2024-2026, ele disse que gostaria de contribuir mais diretamente com o clube na parte esportiva participando de decisões, mas infelizmente o cenário é outro entre as partes.

"Existe uma relação fria hoje, muito mais de registros do que de interação. Essa relação com a SAF me causa estranheza. Fui proativo com a relação do cargo de diretor executivo e dei a minha opinião. Sempre estive disposto a ajudar", afirmou Pedrinho sobre a tentativa de uma aproximação.

O atual presidente voltou no tempo ao falar da época em que atuava como comentarista esportivo e aceitou o desafio de trocar os microfones pelo projeto de comandar o clube do coração.

"Quando era um comunicador, fui procurado pela SAF para exercer um cargo importante, remunerado, na parte esportiva. Quando me lancei candidato e fui eleito, o raciocínio óbvio é que existisse um relacionamento próximo. Não posso ter esquecido, em três meses, algum conteúdo direcionado ao futebol", comentou o ex-atacante.

Em busca da profissionalização, o Vasco teve 70% das ações da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) vendidas para a 777 Partners, empresa americana, em 2022. Dessa maneira, a associação ficou com 30% das ações no futebol.

"Eu não posso, por mais que eu seja sócio minoritário, obrigar alguém a nada. Não estou incomodado que não estou participando, estou incomodado que poderia estar ajudando", falou o atual presidente.

A alta expectativa criada com a SAF, até aqui, não surtiu nenhum efeito prático em relação à mudança de rota no futebol. O Vasco é o único clube do Rio a não participar da edição da Libertadores deste ano.

No Campeonato Carioca, mais uma decepção para a torcida. Após terminar a fase de classificação entre os quatro primeiros colocados, a equipe de São Januário acabou eliminada nas semifinais para o modesto Nova Iguaçu. Nos dois jogos contra o rival da baixada fluminense, o Vasco colecionou um empate e uma derrota.