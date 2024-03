Thiago Carpini conta com a volta de Arboleda e Bobadilla em treino do São Paulo

O técnico Thiago Carpini contou com duas novidades na atividade realizada na manhã desta quarta-feira no CT do São Paulo. O zagueiro Arboleda e o volante Bobadilla retornaram dos amistosos da Data Fifa e participaram da movimentação juntamente com os companheiros.

Com a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Novorizontino, o treinador são-paulino vem utilizando essa folga no calendário para arrumar a equipe de olho na estreia da Libertadores.

No trabalho de campo, Carpini comandou um treino técnico em espaço reduzido com troca de passes e também cuidou da parte ofensiva. Ele organizou uma atividade de confrontos ofensivos com superioridade numérica e treinou também a jogada aérea aprimorando os cruzamentos e as finalizações.

Nesta quinta-feira, ele vai dar continuidade ao treinamento a fim de fazer ajustes táticos e corrigir o posicionamento tanto na parte ofensiva como nos momentos em que o time não tiver a posse de bola.

O São Paulo faz a sua estreia na Libertadores na próxima quinta-feira. O desafio é diante do Talleres, da Argentina, no estádio Alberto Mário Kempes. O clube integra o Grupo B da competição e também tem como adversários o Barcelona, de Guayaquil, e o Cobresal, do Chile.

O goleiro Young, que precisou ser encaminhado ao hospital após ter sido atingido por uma bolada no treino da terça-feira, apresentou melhora clínica e continua internado em observação.