Guilherme, destaque na vitória sobre o Red Bull Bragantino, destaca a 'reconstrução' do Santos

Um dos destaques do time do Santos na vitória, por 3 a 1, sobre o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, que valeu a classificação para a final do Campeonato Paulista, o atacante Guilherme elogiou o trabalho feito por jogadores, comissão técnica e diretoria da equipe de Vila Belmiro.

"O segredo é uma palavra muito falada na pré-temporada. Reconstrução. Nós estamos no Santos. Foi fácil de assimilar isso. O treinador falou e todo mundo comprou a ideia. Quando a gente entra nesse quadrado verde nos doamos ao máximo e é por isso que estamos na final do Campeonato Paulista", disse o autor de um dos gols do Santos.

"Não vou falar que é improvável (classificação para a final). É um clube que tem história, vencedor, gigantesco. Não é por acaso. Quem veste esta camisa sabe da responsabilidade. Dentro do clube não tem surpresa. É fruto de muito trabalho. Um grupo novo que tem se dedicado. Com toda humildade como tem sido desde o começo", afirmou o atacante.

Guilherme aproveitou para elogiar um dos companheiros, após a vitória na semifinal. "Pedrinho tem trabalhado muito, se dedicado. Foi coroado com duas assistências. É um moleque de grupo, merece."