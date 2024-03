António Oliveira não se ilude com vitória do Corinthians em Cascavel: 'O caminho é longo'

A vitória por 3 a 0 no amistosos com o Londrina, nesta quarta-feira, em Cascavel, no Paraná, não entusiasmou o técnico António Oliveira. O treinador preferiu alertar que ainda há muito a ser desenvolvido pelo elenco para a disputa da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro.

"O caminho é longo. Vão ter avanços, recuos. Vai ter uma altura que a equipe estará jogando muito, outras vezes que vão dizer que não estará jogando nada. Não vamos jogar sempre bem, há avanços e recuos, mas uma coisa é inegociável: a capacidade de sacrifício e solidariedade de competir com os adversários", disse António Oliveira em entrevista coletiva.

"Queremos competir contra os adversários, correr mais do que os adversários e sempre jogar para ganhar. O que conta é o resultado no futebol. Às vezes há equipes que jogam mal os 90 minutos e acabam ganhando, então o torcedor fica feliz. Temos um jogo importante na terça e queremos estar preparados para começar bem a competição", afirmou o técnico.

Integrante do Grupo F, o Corinthians faz sua estreia na Copa Sul-Americana na próxima terça-feira, em Montevidéu, no Uruguai, diante do Racing. Nacional, do Paraguai, e Argentinos Juniors também fazem parte da chave.