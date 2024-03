Palmeiras pega o Novorizontino para ir à final do Paulistão pela quinta vez consecutiva

Dominante no futebol paulista e vencedor dos principais títulos nos últimos anos, o Palmeiras joga nesta quinta-feira, às 21h35, com o pensamento de ir à final do Paulistão pela quinta vez consecutivo. Para jogar a decisão mais uma vez, tem de eliminar o Novorizontino no Allianz Parque. A equipe alviverde vai atrás do tricampeonato consecutivo do Estadual, algo que não consegue desde 1934.

A arena palmeirense teve seu gramado renovado, com a colocação de cortiças importadas de Portugal no lugar do antigo composto termoplástico, que derreteu devido ao calor e à poluição, e voltará a receber uma partida depois de dois meses. Nesse período, o Palmeiras jogou na Arena Barueri, administrada pela Crefipar, umas das empresas da presidente Leila Pereira.

O Palmeiras se manteve invicto em Barueri, mas estava ansioso para retornar à sua casa, já que sofreu perdas financeiras significativas e jogou com baixo público. Nesta quinta, o estádio estará lotado. São esperados cerca de 40 mil palmeirenses no estádio.

Abel Ferreira tem o grupo completo à disposição, já que os jogadores que estavam nos amistosos da Data Fifa retornaram. O zagueiro Murilo e o atacante Endrick, que estavam com a seleção brasileira, e o meio-campista Richard Ríos, de volta após defender a Colômbia, contaram com uma operação especial no retorno dos amistosos internacionais.

O trio, que estava em Madri, pegou uma carona no avião da presidente Leila Pereira, chefe da delegação do Brasil, e chegou a São Paulo na manhã de quarta-feira. Com uma programação especial, eles realizaram atividades regenerativas em separado.

Murilo não atuou pelo Brasil e deve ser um dos zagueiros titulares no esquema de três defensores. A tendência é de que Richard Ríos comece entre os reservas. Resta saber se Endrick, a maior estrela da equipe e que foi protagonista da seleção contra a Inglaterra e a Espanha, terá condições para começar a partida.

"Será um jogo muito difícil, sabemos da qualidade deles. A gente já os enfrentou no primeiro jogo do Paulista, é uma equipe muito boa, muito bem treinada", disse o zagueiro Murilo sobre o Novorizontino, contra o qual o Palmeiras fez seu primeiro jogo no Estadual. Em Novo Horizonte, as equipes empataram por 1 a 1.

Também existe a expectativa pelo retorno de Gustavo Gómez. O capitão palmeirense está recuperado de uma fratura no dedo do pé e tem treinado sem limitações.

Grande surpresa do campeonato, o time de Novo Horizonte está invicto no torneio contra todos os quatro grandes do Estado. Ganhou do Corinthians e do Santos na primeira fase e eliminou o São Paulo no MorumBis para avançar às semifinais.

Duas figuras conhecidas do Palmeiras estarão do lado oposto: o técnico Eduardo Baptista, que treinou o time alviverde em 2017, e o meio-campista Rômulo, que já assinou contrato de cinco anos e será jogador da equipe ao término do Paulistão.

Podem pensar que ele vai deixar de colocar o pé, que vai mexer com a cabeça dele, mas o Novorizontino é muito seguro da formação de seus atletas e a prova disso é o Rômulo, que foi negociado no meio da competição. Após a negociação, ele passou a jogar ainda mais, para a felicidade do Palmeiras e a nossa", disse Genilson Rocha, presidente do Novorizontino.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X NOVORIZONTINO

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha (Gustavo Gómez), Luan e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

NOVORIZONTINO - Jordi; Cesar Henrique, Luis Fellipe, Geovane, Chico e Reverson; Romulo, William Lepo, Marlon e Waguininho; Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

ÁRBITRO - Edina Alves Batista.

HORÁRIO - 21h35.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).