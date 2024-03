Técnico interino do Botafogo vê time encorpado para Libertadores após goleada sobre o Boavista

A goleada de 4 a 0 sobre o Boavista nesta quarta-feira, no primeiro jogo da final da Taça Rio, já vem trazendo dividendos para o elenco botafoguense. Pelo menos essa é a opinião de Fábio Matias, treinador interino do clube, que vem comandando o elenco profissional desde o final de fevereiro. Para ele, o resultado deixa a equipe mais confiante para a estreia na Libertadores, competição vista como prioridade pela diretoria para este ano.

"A vitória ajuda por uma questão de convicção. Tivemos um período de treinos e é importante essa questão de confiança. Era fundamental ganhar para montar as melhores estratégias para os próximos jogos", afirmou Matias.

A estreia da equipe carioca na competição acontece na próxima quarta-feira, diante do Júnior Barranquilla, no Rio. O Botafogo integra o Grupo D e, além do rival colombiano, terá como adversários a LDU, do Equador, e o Universitário, do Peru.

Enquanto a diretoria trabalha para definir a contratação de um novo nome, Fabio Matias falou como tem reagido à pressão de comandar uma equipe sabendo que poderá deixar a função a qualquer momento.

"Não olho as redes sociais há 15 dias para não gerar comentários. Sou funcionário do Botafogo dentro desse processo de construção. Falo para os atletas: enquanto eu estiver aqui, vamos trabalhar desta forma", comentou o interino.

O Botafogo volta a campo no domingo pelo segundo confronto da final da Taça Rio diante do Boavista. A vantagem para levantar o troféu é bastante confortável. Após o triunfo de 4 a 0 no primeiro duelo, o time alvinegro garante a conquista até mesmo com derrota por três gols de diferença.