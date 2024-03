Atlanta Hawks vence Celtics após prorrogação; Zion lidera Pelicans diante dos Bucks na NBA

Em uma rodada que contou com apenas duas partidas, o Atlanta Hawks conquistou uma vitória emocionante sobre o Boston Celtics por 123 a 122, na madrugada desta sexta-feira, pela NBA. Após empate no tempo normal, o duelo precisou de uma prorrogação e foi definido no último segundo de jogo.

O nome da partida foi Dejounte Murray. Além de ter arriscado o arremesso que garantiu o triunfo, ele combinou eficiência, dedicação e superação para estar em quadra e contribuir para o resultado.

Murray precisou suportar as dores nas costas para poder atuar. A intensidade com que jogou contagiou os companheiros durante a partida. Cestinha do duelo, ele anotou 44 pontos e ainda teve fôlego para pegar sete rebotes e fazer sete assistências.

Após o empate no tempo normal em 112 pontos, a prorrogação mostrou um ritmo ainda mais intenso. No lance que definiu o confronto, o Celtics estava à frente no placar com a vantagem de um ponto. Foi quando o ala, no último segundo, driblou a marcação de Jrue Holiday e deu o chute certeiro para decretar o triunfo.

"Nem sempre é bom arriscar assim. Pode parecer ruim tentar tantos arremessos, mas hoje foi preciso", festejou Murray após garantir a vitória sofrida diante do Boston Celtics na State Farm Arena.

O resultado coloca a franquia de Atlanta na décima colocação da Conferência Leste. Líder na classificação mesmo com o revés, os Celtics tiveram como maior pontuador o ala Jason Tatum. No entanto, apesar dos 31 pontos e dos 13 rebotes, ele não conseguiu frear o ímpeto da equipe de Atlanta.

No outro duelo da noite, o New Orleans Pelicans fez valer o mando de jogo para vencer o Milwaukee Bucks por 107 a 100 em uma partida bastante disputada. Com uma abordagem mais firme nos minutos finais Zion Williamson foi decisivo.

O ala-pivô dos Pelicans acertou cinco dos seis lances livres que teve nos minutos finais e comandou uma vitória que a todo tempo esteve ameaçada em função da qualidade ofensiva do adversário.

"Se vamos perder alguns jogos, pelo menos queremos fazer isso da maneira certa, sabendo que acertamos os chutes que queríamos. Esse foi o objetivo esta noite e conseguimos a vitória", disse Williamson que na partida anotou 28 pontos.

Os Bucks mais uma vez tiveram em Giannis Antetokounmpo o seu destaque. O pivô foi o cestinha do duelo com 35 pontos e ainda mostrou eficiência no garrafão ao conseguir 14 rebotes. Apesar do bom aproveitamento, ele sofreu com a boa marcação dos donos da casa e não conseguiu impedir a derrota.

Na classificação, a franquia de Milwaukee só está atrás do líder Boston Celtics na Conferência Leste. Já o triunfo diante de sua torcida ajudou o New Orleans Pelicans a se manter na zona de classificação do lado Oeste. A equipe ocupa a quinta colocação e aparece logo atrás do Los Angeles Clippers.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Atlanta Hawks 123 x 122 Boston Celtics

New Orleans Pelicans 107 x 100 Milwaukee Bucks

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Charlotte Hornets x Golden State Warriors

Indiana Pacers x Los Angeles Lakers

Orlando Magic x Los Angeles Clippers

Washington Wizards x Detroit Pistons

Brooklyn Nets x Chicago Bulls