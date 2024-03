Danielle Collins vence Alexandrova e encara Rybakina na final do WTA Masters de Miami

A temporada de despedida de Danielle Collins promete ser marcada por um ano especial na carreira da tenista. Ela se garantiu na final do WTA Masters 1000 de Miami ao vencer, com facilidade, a russa Ekaterina Alexandrova (16ª do ranking) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2 em apenas 1h14.

Atual número 53 do mundo, a americana de 30 anos não deu chances a sua adversária. Alexandrova ainda conseguiu uma quebra de serviço no início, mas depois viu a americana vencer quatro games seguidos. O saque forçado foi outra arma de Collins. Ela também fez o dobro de winners (8 a 4) e definiu a primeira parcial por 6/3.

No segundo set, Collins voltou ainda mais focada. Obteve cinco aces e não enfrentou nenhum break point. Dominando as trocas de bola de fundo de quadra, ela fechou o confronto fazendo 6/2.

A final do torneio acontece neste sábado, às 16 horas (de Brasília), diante de Elena Rybakina, número 4 do mundo. No retrospecto entre as duas, a vantagem é da tenista casaque. Em quatro encontros, Collins tem apenas uma vitória e acumula três derrotas.

Esta é a primeira vez que a americana se classifica para a final de um WTA 1000. Collins tem dois títulos de WTA conquistados no saibro de Palermo e no piso duro de San Jose, em 2021. No ano passado, esteve na final do Grand Slam da Austrália.

Na luta pelo título, Danielle Collins pode ser também a primeira tenista da casa a desfrutar da conquista do título desde Sloane Stephens, em 2018. À época, o torneio ainda era realizado em Key Biscayne.