Harry Kane tem volta confirmada ao Bayern diante do Borussia Dortmund; Neuer é vetado

O centroavante Harry Kane é a principal novidade do Bayern de Munique para o confronto com o Borussia Dortmund neste sábado em jogo válido pelo Campeonato Alemão. Recuperado de uma torção no tornozelo, ele participou da atividade desta sexta-feira e garantiu a sua participação.

Kane torceu o tornozelo há duas semanas, no triunfo do Bayern por 5 a 2 sobre o Darmstadt. Ele chegou a ser convocado para os amistosos da Data Fifa, mas foi cortado logo depois.

"Está tudo bem, ele vai jogar", afirmou o treinador Thomas Tuchel aos repórteres após o treinamento do Bayern. Mas se a presença do artilheiro está confirmada, o goleiro Neuer foi vetado pelo departamento médico.

Ele sofreu uma lesão muscular durante os treinamentos da seleção alemã nesta Data Fifa. Apesar de ter remotas chances de poder entrar em campo, Neuer vem realizando tratamento intensivo a fim de apressar a sua volta.

Em situação delicada para conquistar o título, o Bayern tenta descontar uma desvantagem de dez pontos para o líder Bayer Leverkusen (70 a 60) faltando oito rodadas para o término da competição.