Ponte Preta demonstra interesse em artilheiro da Série A2 do Campeonato Paulista

A Ponte Preta quer reforçar o ataque para a Série B do Campeonato Brasileiro e está interessada na contratação de Carlão, do Noroeste. A negociação, porém, só deve avançar após o término da Série A2 do Campeonato Paulista.

Carlão tem 31 anos e está vivendo uma grande temporada. Com 11 gols em 16 jogos, é artilheiro do Noroeste e do campeonato. Ele já superou sua marca de 2023, seu primeiro ano no Noroeste, quando fez 10 gols em 31 jogos. O time de Bauru se classificou às semifinais e disputará o acesso à elite em dois jogos contra a Portuguesa Santista.

Revelado pelo Paulista, de Jundiaí, o atacante passou por vários clubes do interior paulista, como Botafogo, Capivariano, São Caetano, Mirassol e Novorizontino. Sampaio Corrêa, CRB e Paraná também estão na lista, assim como clubes da Arábia Saudita.

Enquanto isso, a Ponte Preta segue seu planejamento visando a Série B para tentar fazer uma campanha diferente de 2023, quando brigou contra o rebaixamento até a última rodada. O time campineiro estreia em abril, diante do Coritiba no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.