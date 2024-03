Pulgar treina e Flamengo terá força máxima na final do Carioca; Vinã fica no banco

O Flamengo terá força máxima para enfrentar o Nova Iguaçu neste sábado, às 17h, no Maracanã, pela partida de ida da final do Campeonato Carioca. No treino desta sexta-feira, o técnico Tite contou com o retorno de Pulgar, recuperado de um desgaste muscular no quadríceps direito. As exceções são Gabigol, suspenso por tentativa de fraude em antidoping, e Gerson, em recuperação de uma hidronefrose renal.

A ausência de Gabigol não afeta os planos de Tite, que vem optando por Pedro como referência no setor ofensivo da equipe. A perda de Gerson já é um pouco mais sentida, mas o treinador já adaptou seu esquema tática sem o meia, que não é mais um desfalque recente.

Tite contou no treino desta sexta-feira com todos os jogadores que foram convocados na Data Fifa: Ayrton Lucas e Fabrício Bruno (seleção brasileira), além de Arrascaeta, Varela e Viña (Uruguai). O último, inclusive, perdeu a disputa com Ayrton Lucas e iniciará o duelo como opção no banco de reservas.

Com isso, a expectativa é que o Flamengo entre em campo com: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Apesar do modelo ofensivo no papel, o Flamengo tem se destacado pela consistência defensiva, uma das marcas de Tite. O clube rubro-negro sofreu um único gol, justamente no empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu, na primeira fase.

O Flamengo tenta também voltar a conquistar o título Estadual, já que perdeu nos últimos dois anos para o Fluminense. O time rubro-negro é o maior campeão com 38 conquistas.