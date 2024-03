Beckham sugere brasileiro Neymar ao lado de Messi e Suárez no Inter Miami

Uma foto publicada por David Beckham, um dos proprietários do Inter Miami, na sexta-feira, gerou rumores sobre uma possível transferência de Neymar para o clube americano. Na imagem, o atacante brasileiro posa ao lado do ex-jogador inglês e de sua esposa, a empresária e ex-cantora Victoria Beckham.

"Bem-vindo a Miami, meu amigo (apenas para um jantar)", escreveu Beckham em tom de brincadeira. Apesar disso, a frase foi suficiente para empolgar os torcedores do time da MLS, que nutriram esperanças de ver o craque atuar novamente ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez. O histórico trio MSN conquistou nove títulos pelo Barcelona entre as temporadas 2014/15 e 2016/17.

Neymar também entrou na onda e respondeu: "Obrigado, chefe". No início de março, ele já havia expressado o desejo de reeditar a parceria com Messi. "Tomara que sim, que joguemos juntos outra vez. Léo é uma grande pessoa, no futebol todos o conhecem", disse à ESPN Argentina.

O encontro entre Neymar e Beckham ocorreu no mesmo local onde a cantora Anitta comemorou seu 31º aniversário, com a presença de várias celebridades. Durante a última Data Fifa, o atacante do Al-Hilal viajou para Miami, nos Estados Unidos, e além da festa da artista, assistiu a jogos de tênis, basquete e beisebol no país.

Fora dos gramados desde outubro do ano passado, quando se lesionou durante a partida entre Brasil e Uruguai, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Neymar tem previsão de retorno para o mês de agosto. Portanto, o atacante ficará fora da Copa América, que será disputada entre junho e julho, também nos Estados Unidos.