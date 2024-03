Guilherme Schmidt supera Antonio Esposito e garante a medalha de bronze no Grand Prix de judô

O Brasil conseguiu, na manhã deste sábado, a sua segunda medalha no Grand Prix de Antalya de judô. Guilherme Schmidt venceu o italiano Antonio Esposito na categoria até 81 quilos e se junta a Jessica Lima, que na sexta, ficou com a prata ao ser derrotada pela canadense Christa Deguchi,

Logo no início do combate, Schmidt procurou se impor e conseguiu um waza-ari com um minuto de luta. Em desvantagem Esposito adotou uma postura mais agressiva, mas não conseguiu nenhuma vantagem.

Schmidt soube se defender garantiu a medalha de bronze. No caminho para chegar na briga pelo bronze na Turquia, Guilherme Schmidt fez uma bela campanha. Ele venceu duas lutas preliminares, perdeu nas quartas de final e se recuperou repescagem até enfrentar Antonio Esposito

O brasileiro superou Max Stewart da Grã Bretanha, venceu o dominicano Del Orbe Cotorreal, passou por pelo russo David Karapetyan e por fim, também levou a melhor sobre Vedat Albayrak, da Turquia.

Esta foi a primeira medalha de Schmidt na temporada após ter passado em branco no Grand Slam de Paris e do Grand Prix da Áustria. Este é o seu quarto pódio em rand Slams após dois ouros e uma prata. Sua última conquista em uma competição deste nível foi em junho do ano passado, ckom a prata em Astana, no Casaquistão.

Outros sete brasileiros competiram neste spabado em Antalya. O melhor resultado ficou com Luana Carvalho, que caiu nas quartas de final para a australiana Aoife Coughan (shidôs). Ela foi para a repescagem, mas pedeu para a holandesa Kim Polling e terminou em sétimo lugar.

De acordo com a Confederação Brasileira de Judô, o Grand Slam de Antalya, na Turquia, é a última competição antes da primeira etapa da convocação olímpica. O Brasil enviou 19 representantes para a competição, que distribuirá 1000 pontos no ranking olímpico classificatório para Paris-2024.