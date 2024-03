Raphinha marca e Barcelona supera Las Palmas em casa pelo Campeonato Espanhol

Neste sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona venceu o Las Palmas pelo placar magro de 1 a 0. Apesar do amplo domínio diante de um rival bem mais fraco, o time catalão suou para vencer. Raphinha, com uma assistência de João Félix no segundo tempo, fez o gol decisivo da partida, que ocorreu no estádio Olímpico Lluís Companys - o Camp Nou está em reformas e deve reabrir aos torcedores só na próxima temporada.

Invicto há dez jogos, o Barcelona chega aos 67 pontos no torneio nacional e permanece na segunda colocação, cinco pontos atrás do líder Real Madrid, que entra em campo neste domingo para tentar manter a vantagem contra o Athletic Bilbao no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola. Já o Las Palmas, que faz uma boa campanha, fica na 12ª posição, com 37 pontos.

O primeiro tempo foi de domínio e pressão do Barcelona, que chegou a marcar dois gols, mas que foram anulados por impedimento - um deles de Raphinha, aos 19 minutos. O time catalão ainda se viu em vantagem numérica em campo, já que aos 25 minutos o goleiro Alvaro Valles foi expulso por falta fora da área em Raphinha, mas não conseguiu aproveitar as várias oportunidades criadas e foi para o intervalo sem mexer no placar. Lewandowski ainda perdeu três chances, uma delas parando na trave.

O Barcelona só conseguiu abrir o marcador aos 14 minutos da etapa complementar. João Félix recebeu pela esquerda e carregou a bola para o meio, sem marcação. Ele fez belo lançamento para a grande área, encontrando Raphinha livre na direita. O brasileiro subiu e, de cabeça, colocou por cima do goleiro Aarón Escandell para marcar o único gol dos catalães.

A equipe de Óscar Hernández - o auxiliar técnico substituiu Xavi, que cumpre suspensão - aproveitou a empolgação e continuou em cima, criando uma ótima chance com João Félix aos 32 minutos. Mas o atacante português, dentro da pequena área, acertou o travessão. Nos acréscimos, o Las Palmas quase igualou com Alberto Moleiro, mas a finalização foi na rede pelo lado de fora.

O Barça volta a campo no dia 10 de abril, para enfrentar o Paris Saint-Germain pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O confronto será no Parque dos Príncipes, em Paris, às 16h (de Brasília). O Las Palmas, por sua vez, no dia 14 do mesmo mês, recebe o Sevilla, no estádio de Gran Canaria, às 9h, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol.

OUTROS RESULTADOS

Nos outros jogos deste sábado, todos válidos pela 30ª rodada, o Getafe perdeu em casa para o Sevilla por 1 a 0 e o Almería levou 3 a 0 do Osasuna diante de sua torcida, enquanto o Valencia não saiu do 0 a 0 contra o Mallorca. Na sexta-feira, o Cádiz havia vencido o Granada em casa pelo placar mínimo.

Complementam a rodada no domingo os jogos: Celta de Vigo x Rayo Vallecano (às 9h, de Brasília), Girona x Betis (às 11h15), Alavés x Real Sociedad (às 13h30) e Real Madrid x Athletic Bilbao (às 16h). A rodada do Campeonato Espanhol só termina na segunda-feira (1º/04) com a partida entre Villarreal e Atlético de Madrid (às 16h).