Hulk critica árbitro após empate em clássico na final do Mineiro: 'Boçal'

Capitão do Atlético-MG, o atacante Hulk criticou a postura do árbitro Felipe Fernandes de Lima durante o clássico com o Cruzeiro, neste sábado, no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. O experiente jogador pediu mais humildade ao juiz e o chamou de "boçal".

"O (goleiro) Everson foi falar com ele ali: 'professor, você deu nove minutos de acréscimo'. Ele falou: 'no segundo eu vou dar 12, 15!'. Não pode ser assim. Tem que saber escutar. Acho que humildade em primeiro lugar. Ele não pode ser assim tão boçal, não. Como vou exercer o meu papel de capitão em campo?", reclamou o atacante.

Hulk ficou insatisfeito principalmente com o cartão amarelo que levou. "Ele me deu amarelo apenas porque eu fiz assim (faz gesto) e eu disse que não foi falta. Eu falei: 'pô, professor, qual jogador concorda com o árbitro quando marca falta? Todo mundo vai dizer que não foi falta e você vai punir todo mundo? Por que me pune, então?'. Aí ele ficou calado. Chega disso. Os árbitros têm microfone e fone, tudo o que a gente fala durante o jogo, o pessoal consegue escutar. É só pegar (os áudios) e aí ele me diz em que momento eu faltei com o respeito. Em qual momento do jogo ele teve motivo para me dar cartão amarelo? É brincadeira, né."

O capitão da equipe atleticana também reclamou da falta de diálogo com Felipe Fernandes de Lima ao longo do clássico. "Não é reclamação com os árbitros, não, cara. Eu falei no jogo contra o América, não só eu, mas os trinta jogadores que estavam ali. Humildade, para de arrogância. A gente vai conversar com os árbitros, e eles acham que são maior que todo mundo. A CBF faz uma reunião com a gente e pede que os capitães conversem com os árbitros, para ter uma relação. A gente vai conversar com os árbitros e eles dão as costas. Que autonomia eu vou ter? Para que eu tô usando a braçadeira, se eu vou conversar com ele e ele dá as costas? Isso é respeito?", questionou.

Ao fim da partida, Hulk trocou breves palavras com o árbitro no túnel de entrada dos vestiários. As câmeras das TVs flagraram a imagem, mas não captaram o áudio da rápida conversa.

O primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro terminou empatado por 2 a 2, mas teve sabor de derrota para o Atlético, que abriu 2 a 0 no primeiro tempo e parecia perto de iniciar uma goleada. No entanto, o Cruzeiro reagiu depois do intervalo, dominou a etapa final e buscou a igualdade, deixando o título em aberto para a segunda partida da final, no próximo domingo, no Mineirão.