Botafogo encara Boavista para confirmar título da Taça Rio e vaga na Copa do Brasil

Após goleada por 4 a 0 no jogo de ida da final da Taça Rio, o Botafogo está com as mãos na taça. Neste domingo, às 18h30, volta a campo diante do Boavista para o confronto decisivo no Engenhão, no Rio de Janeiro. A competição, apesar de considerada prêmio de consolação no Campeonato Carioca, garante ao campeão a vaga na Copa do Brasil de 2025.

Na primeira partida, o alvinegro deu um show nas quatro linhas. Dominante desde o apito inicial do árbitro, encurralou o Boavista e goleou com gols de Tiquinho Soares, duas vezes, Júnior Santos e Yarlen. Assim, pode perder por até três gols de diferença para ficar com o título.

Para esta partida, o técnico interino Fábio Matias não deve repetir a escalação que venceu no estádio Elcyr Resende, em Saquarema. Jogadores considerados reservas devem começar entre os titulares devido a larga vantagem obtida. A escolha também se deve pela estreia na fase de grupos da Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, diante do Junior Barranquilla.

A boa notícia fica por conta da volta do atacante Jeffinho, recuperado de uma lesão na coxa direita. Ele participou de um jogo-treino contra o time das categorias de base e marcou um dos gols da vitória por 3 a 1. Entretanto, deve começar no banco de reservas, por precaução.

Apesar de lembrar que o título não está garantido, Fábio Matias admitiu que já pensa na Libertadores. "Tivemos um período de treinos e é importante essa questão de confiança. Não está ganho, é importante dizer. O Boavista tem jogadores que já foram de clubes grandes. Mas, para nós, foi fundamental esse primeiro resultado para montar as melhores estratégias para o jogo de volta e também para a Libertadores", explicou.

Ao Boavista resta apenas uma vitória a partir de cinco gols para ser campeão no tempo normal. Se devolver a goleada por quatro gols, a decisão vai para os pênaltis. O comandante José Quadros contará novamente com os titulares que atuaram na dura derrota em casa.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO X BOAVISTA

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Marçal; Gregore, Marlon Freitas e Kauê; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Raí. Técnico: Fábio Matias.

BOAVISTA - André Luiz; Pablo Maldini, Sheldon e Gabriel Almeida; Mateus Ludke, William Oliveira, Ryan Guilherme, Crystopher e Alyson; Jeffinho e Matheus Lucas. Técnico: José Quadros.

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz.

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).