Santos e Palmeiras buscam título do Paulistão para coroar momentos distintos

Santos e Palmeiras fazem clássico neste domingo, às 18h, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das finais do Campeonato Paulista. Por ter melhor campanha, o time alviverde decide em casa, no próximo domingo, no mesmo horário, no Allianz Parque. Ambas as equipes buscam o título para coroar momentos distintos. Enquanto Abel Ferreira pode cravar seu nome como o treinador que mais vezes ergueu taças pelo clube, os santistas desejam o troféu para ter a certeza de que estão no caminho da reconstrução após a dolorosa queda para a Série B.

Hegemônico no futebol paulista há quase dez anos, o Palmeiras disputa a sua quinta final consecutiva de Estadual. O time comandado por Abel venceu as duas últimas edições do Paulistão, batendo o São Paulo e o Água Santa na decisão, respectivamente, e agora terá de derrotar o Santos para repetir um feito que não acontece há 90 anos. A última vez que os palmeirenses venceram o Paulista três vezes seguidas foi entre 1932 e 1934. O clube é o segundo maior vencedor da competição, com 25 títulos, atrás do Corinthians, com 30.

O Estadual pode não ter mais o peso de outrora, mas pode ter um sabor especial para Abel Ferreira. Caso o Palmeiras seja campeão, o português de 45 anos vai igualar Oswaldo Brandão e se tornar o treinador com mais troféus na história do clube. No clube desde dezembro de 2020, ele conquistou os seguintes títulos: Copa Libertadores (2020 e 2021), Recopa Sul-Americana (2022), Brasileirão (2022 e 2023), Copa do Brasil (2020), Campeonato Paulista (2022 e 2023) e Supercopa do Brasil (2023). Abel também é o comandante com mais finais pelo clube, com 12.

O Palmeiras chega à final do Paulistão invicto, com 10 vitórias e quatro empates em 14 jogos, com 26 gols marcados e 10 sofridos. A equipe conta com o artilheiro do torneio, o argentino Flaco López, que já balançou as redes 10 vezes. Um dos gols foi anotado justamente na vitória por 2 a 1 no duelo com o Santos, pela terceira rodada do Estadual. O duelo com o alvinegro praiano foi o único clássico vencido pela equipe alviverde na temporada. Contra São Paulo e Corinthians, o time empatou por 1 a 1, e 2 a 2, respectivamente.

RECONSTRUÇÃO

O Santos pode dizer que não está mais juntando os cacos. Depois de um 2023 para esquecer, com eliminações precoces, a não classificação para a Copa do Brasil e o rebaixamento para a Série B, o clube passou por uma reformulação geral. Eleito na virada do ano, o presidente Marcelo Teixeira, em sua terceira passagem pelo Santos, providenciou um pacotão com 11 atletas e contratou Fábio Carille para comandar a reconstrução do clube.

Com apenas três meses do novo trabalho, o Santos já não lembra mais o time pouco competitivo que caiu para a Série B. A equipe se classificou com folga na primeira fase e fez a segunda melhor campanha do Paulistão. Gil e Giuliano, deixados de lado pelo Corinthians, são alguns dos destaques da equipe santista.

Terceiro maior campeão paulista, com 22 títulos, empatado com o São Paulo, o Santos não vence o torneio desde 2016, quando bateu o Audax, então do técnico Fernando Diniz. Nos últimos três anos, a equipe sequer chegou às semifinais. Vale ressaltar que o Santos tem o Palmeiras engasgado. O time alviverde venceu as duas últimas finais que as equipes disputaram: a Libertadores de 2020, e a Copa do Brasil de 2015, mesmo ano da conquista da equipe alvinegra sobre o adversário no Estadual.

RETORNOS IMPORTANTES

Para a final, o Santos pode contar com o retorno do lateral-direito Aderlan, que se recupera de lesão. O retorno é considerado essencial, uma vez que o time de Fábio Carille não terá para a posição Hayner, que cumpre suspensão após expulsão na semifinal contra o Red Bull Bragantino.

Pelo lado alviverde, Gustavo Gómez retornou de lesão e esteve à disposição contra o Novorizontino, mas não entrou em campo. A tendência é que Luan seja mantido na posição. Endrick, que saiu com dores na coxa direita na última partida, e reclamou do mesmo problema no jogo do Brasil contra a Espanha, não tem problemas e será titular. É o último título que o atacante de 17 anos vai disputar pelo Palmeiras antes da transferência ao Real Madrid, em julho.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X PALMEIRAS

SANTOS - João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Guilherme, Julio Furch e Pedrinho (Otero). Técnico: Fábio Carille.

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael, Mayke (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

HORÁRIO - 18 horas.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).