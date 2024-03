Guardiola vê calendário favorável ao Real antes de duelo com City: 'Nove dias para se preparar'

O técnico Pep Guardiola reclamou da diferença de calendário no período que vai anteceder o confronto entre Manchester City x Real Madrid pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

O primeiro duelo desta fase eliminatória do torneio europeu está marcado para o dia 9 de abril, no Santiago Bernabéu. Já a partida de volta acontece na semana seguinte, no dia 17, na casa do Manchester.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", o discurso do treinador se baseia na sequência de jogos do City pelo Campeonato Inglês. A equipe encara o Aston Villa no próximo dia 3 (uma quarta-feira) e volta a campo no sábado seguinte (9/4) para enfrentar o Crystal Palace.

Já o Real Madrid entra em campo somente no dia 13/4 para encarar o Mallorca pelo Campeonato Espanhol.

"Gostaria de refletir sobre isso porque é uma diferença muito grande. Vamos fazer dois jogos pelo Campeonato Inglês e depois vamos viajar para a Espanha. Enquanto isso, o Real Madrid vai ter nove dias para se preparar", afirmou o comandante.