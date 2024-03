Girona derrota o Bétis em casa e encosta no Barcelona no Campeonato Espanhol

Em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, o Girona recebeu o Bétis e contou com um gol nos acréscimos para vencer a partida por 3 a 2, neste domingo, e encostar de vez no vice-líder Barcelona.

O atacante brasileiro Willian José foi um dos destaques da partida, marcando os dois gols dos visitantes, enquanto que Dovbyk, duas vezes, e Stuani fizeram os dos donos da casa. O resultado manteve o Girona em 3º lugar, com 65 pontos, dois atrás do Barcelona. Já o Bétis amargou a quarta derrota seguida e aparece em 7º, com 42.

Debaixo de chuva no estádio Montilivi, Bétis e Girona começaram com um jogo amarrado no meio de campo e não se viu uma única ação ofensiva por parte das duas equipes. O primeiro chute do jogo aconteceu com quase meia hora de partida, e foi dos visitantes: Ayoze arriscou bem fora do gol defendido por Gazzaniga.

Pouco depois, Dovbyk respondeu para o Girona com uma cabeçada, após passe de Portu, e a bola passou rente à trave. No entanto, o árbitro Gil Manzano foi notificado pelo VAR para rever uma possível mão na bola do zagueiro Riad, e a penalidade máxima foi confirmada. O próprio Dovbyk se encarregou de marcar o pênalti, batendo cruzado sem chance para o goleiro Rui Silva. O gol acendeu a equipe da casa e por pouco o brasileiro Yan Couto não ampliou com um chute de fora da área.

Mas no fim do primeiro tempo, um passe errado de David López deixou a bola livre para Willian José. O brasileiro, aproveitando que Gazzaniga estava adiantado, fez um golaço de cobertura para empatar a partida: 1 a 1.

Já no segundo tempo, o Bétis voltou com mais ímpeto e chegou a controlar o jogo, mas aos 19 minutos Portu achou Dovbyk sozinho e o ucraniano bateu na saída do goleiro do Betis para fazer 2 a 1.

Depois disso, os visitantes se encolheram e se arriscaram apenas nos contra-ataques. E em um deles, Fornals cruzou pela ponta direita, o zagueiro David López calculou mal e a bola sobrou para Willian José, de novo, empurrar para as redes: 2 a 2.

Mas quando parecia que o empate estava definido, um cruzamento da direita aos 47 minutos do segundo tempo encontrou Stuani, que bateu a defesa parcial de Rui Silva. O próprio Stuani aproveitou a sobra e fechou o placar em 3 a 2.

Mais cedo, o Celta enfrentou o Rayo Vallecano em Vigo e nenhuma das equipes mexeu no placar, mantendo o 0 a 0 até o fim. O Rayo chegou aos 30 pontos e o Celta aos 28.