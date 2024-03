Palmeiras define a relação de inscritos para a disputa da Libertadores

O Palmeiras inscreveu 47 jogadores para a disputa da Copa Libertadores 2024. Na lista, enviada à Conmebol na última sexta-feira, estão os destaques da equipe, como Endrick, Raphael Veiga e Weverton.

A principal ausência desta relação é o meio-campista Rômulo. O jogador foi integrado ao elenco palmeirense neste sábado, e tem contrato até o fim de 2028.

O clube ainda aguarda a rescisão do atleta do Novorizontino. Por enquanto, Rômulo está na lista provisória. Caso seja inscrito em definitivo no prazo, até segunda-feira, ele ficará à disposição de Abel Ferreira para a estreia na competição continental. O Palmeiras visita o San Lorenzo (ARG) na quarta-feira, dia 3.

Por sua vez, o primeiro jogo do Palmeiras em casa está marcado para o dia 11 de abril, diante do Liverpool (URU). O local ainda não foi confirmado, mas o Allianz Parque deve ser o palco do duelo após o fim da reforma no gramado. O Grupo F da Libertadores ainda tem o Independiente del Valle (EQU).

Confira a lista de jogadores do Palmeiras inscritos na Libertadores:

1 - Mateus

2 - Marcos Rocha

5 - Aníbal Moreno

6 - Vanderlan

7 - Dudu

8 - Zé Rafael

9 - Endrick

10 - Rony

11 - Bruno Rodrigues

12 - Mayke

13 - Luan

14 - Marcelo Lomba

15 - Gustavo Gómez

16 - Caio Paulista

17 - Lázaro

19 - Breno Lopes

21 - Weverton

22 - Piquerez

23 - Raphael Veiga

24 - Aranha

25 - Gabriel Menino

26 - Murilo

27 - Richard Rios

31 - Luis Guilherme

32 - Gustavo Garcia

33 - Michel

34 - Naves

35 - Fabinho

36 - Arthur Gabriel

37 - Riquelme Fillipe

38 - Patrick

39 - Daniel

40 - Jhon Jhon

41 - Estevão

42 - Flaco López

43 - Diogo Antônio

44 - Vitor Reis

45 - Rafael Coutinho

46 - Thalys

47 - Kidani

49 - Edney

50 - Allan

51 - Kaique

52 - Gilberto

54 - Benedetti

57 - Luighi

59 - Wendell