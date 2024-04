Rodrygo brilha na vitória sobre o Bilbao e Real Madrid dispara na liderança do Espanhol

Em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, o brasileiro Rodrygo foi o nome do jogo do Real Madrid, marcando os dois gols da vitória sobre o Athletic Bilbao no estádio Santiago Bernabéu. Com os 2 a 0 construídos com autoridade, o time madrilenho disparou na liderança da competição, chegando aos 75 pontos e abrindo oito de vantagem sobre o segundo colocado, o Barcelona, ficando cada vez mais próximo do título.

Mesmo com a derrota, a equipe basca, por sua vez, segue viva na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. No momento, o time se mantém na quarta colocação, com 56 pontos, um à frente do Atlético de Madrid, que joga na segunda-feira fora de casa contra o Villarreal. Além disso, o time merengue manteve a escrita de não perder para o Athletic Bilbao no Santiago Bernabéu há 19 anos - a última derrota foi pelo Campeonato Espanhol de 2005. E agora já são 24 jogos de invencibilidade do Real nesta edição do torneio.

Sem Vinícius Júnior, que foi desfalque por estar cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o Real foi a campo com o marroquino Brahim Díaz e o time não teve dificuldades de impor seu jogo frente ao adversário, criando as melhores chances. E aí Rodrygo brilhou: logo aos sete minutos, o brasileiro carregou na diagonal na entrada da área e bateu com categoria, na meia altura, sem chances para o goleiro Agirrezabala: 1 a 0.

Os merengues ganharam tranquilidade e tiveram mais duas boas chances de ampliar: uma em chute de fora da área de Valverde e outra em uma cabeçada de Tchouameni, tirando tinta da trave.

No segundo tempo, porém, o Bilbao voltou com mais vontade e assustou o goleiro Lunin, que precisou trabalhar. Mas Rodrygo, que já vinha muito bem no jogo, mostrou mais uma vez seu poder de decisão e tratou de colocar o jogo nos eixos. Bellingham puxou contra-ataque e tocou em profundidade para o brasileiro, que invadiu a área, cortou a marcação e tocou no contrapé do goleiro para balançar as redes mais uma vez no Santiago Bernabéu: 2 a 0. Mais confortável no placar, o técnico Carlo Ancelotti fez substituições no atacado e os merengues só administraram o resultado.

E ainda teve tempo para zagueiro brasileiro Éder Militão jogar alguns minutos, retornando aos gramados após sete meses afastado por conta de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e sendo ovacionado pela torcida local.

O Real Madrid volta a entrar em campo somente no dia 9 de abril, quando enfrenta o Manchester City, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Já o Athletic Bilbao terá pela frente o Mallorca no próximo sábado, às 17h (de Brasília), pela final da Copa do Rei.

Pelo Espanhol, na próxima rodada o Real Madrid enfrenta o Mallorca fora de casa, no sábado (13), enquanto o Athletic Bilbao recebe o Villarreal no domingo (14). Restam apenas mais oito rodadas para o fim do campeonato e o Real Madrid está cada vez mais perto do seu 36º título nacional.

Ainda neste domingo, o Alavés perdeu em casa por 1 a 0 para a Real Sociedad, com gol de Jon Pacheco no segundo tempo. Nesta segunda, dia 1º de abril, completam a rodada Villarreal e Atlético de Madrid, e o time da capital pode ultrapassar o Bilbao na tabela em caso de vitória.