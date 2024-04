Após dois gols, Rodrygo ganha elogios de Ancelotti no Real Madrid: 'Ele fez a diferença'

Carlo Ancelotti não poupou elogios ao brasileiro Rodrygo ao fim da vitória do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao, por 2 a 0, neste domingo. O atacante marcou os dois gols da partida, que deixou a equipe da capital ainda mais tranquila na liderança disparada do Campeonato Espanhol.

"Rodrygo jogou muito bem e fez a diferença. Ele nos colocou na frente no placar muito cedo e fez duas jogadas de alto nível e qualidade. É o que Rodrygo faz e o que tem que fazer. Para mim, ele é bom em todos os lugares, embora as pessoas digam que ele joga melhor na esquerda. Vale lembrar que ele marcou dois gols jogando pela direita em uma semifinal da Liga dos Campeões. Ele é um grande atacante que às vezes não acerta, mas isso é normal", comentou.

Questionado sobre outros atacantes que passaram recentemente pelo clube, Ancelotti fez uma breve comparação com Cristiano Ronaldo e Benzema. E ponderou que Rodrygo ainda está em processo de evolução, com chances de repetir a efetividade dos ex-titulares da equipe de Madri.

'Há casos de atacantes mais isolados, como o Cristiano e o Benzema, na hora de marcar. Com o passar do tempo e da experiência, Rodrygo vai melhorar nesse aspecto. Ele joga com muita intensidade e por ser jovem peço-lhe que faça um trabalho defensivo. Isso significa que ele não está tão preparado na frente do gol como estava hoje", disse o treinador.

Ancelotti também destacou o retorno do zagueiro brasileiro Éder Militão, afastado há sete meses do gramado por uma lesão no joelho. Recuperado do problema físico, o defensor entrou na partida nos minutos finais para começar a ganhar ritmo em seu retorno aos jogos, nesta reta final da temporada.

"Militão é um dos melhores zagueiros do mundo e é importante que ele tenha retornado. Ele precisa de um tempo para se adaptar melhor ao jogo, mas o importante é que ele está conosco. Precisaremos dele nos próximos jogos e na reta final da temporada. Um jogador sair tanto e voltar é uma emoção positiva para o vestiário. Todos os companheiros de equipe o parabenizaram."